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Haberler Spor Galerileri Mike Tyson-Jake Paul boks maçı CANLI İZLE NETFLİX | 16 Kasım Mike Tyson-Jake Paul boks maçı şifresiz, kesintisiz, 4K, donmadan izle!

Mike Tyson-Jake Paul boks maçı CANLI İZLE NETFLİX | 16 Kasım Mike Tyson-Jake Paul boks maçı şifresiz, kesintisiz, 4K, donmadan izle!

Eski dünya ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson, 20 yılı aşkın bir aradan sonra ringe dönüyor. Tyson, kendisinden 31 yaş genç olan ünlü YouTuber ve boksör Jake Paul ile karşılaşacak. İlk olarak Temmuz ayında gerçekleşmesi planlanan bu mücadele ertelenmişti. Şimdiyese iki isim spor dünyasının merakla beklediği büyük karşılaşma için ringde buluşmaya hazırlanıyor. Dövüş gecesinde neler yaşanacağı ve yayın detayları haberimizde...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.11.2024 04:03 Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 04:03
Mike Tyson-Jake Paul boks maçı CANLI İZLE NETFLİX | 16 Kasım Mike Tyson-Jake Paul boks maçı şifresiz, kesintisiz, 4K, donmadan izle!

Efsanevi boksör Mike Tyson, uzun bir aranın ardından Jake Paul ile yapacağı maçla birlikte profesyonel ringlere geri dönüyor. Boks dünyasında "Demir Mike" lakabıyla bilinen Tyson, bu kez kendisinden 31 yaş genç olan YouTuber ve boksör Jake Paul ile karşılaşacak. Karşılaşma, Dallas Cowboys'un 80 bin kişilik AT&T Stadyumu'nda yapılacak ve Netflix üzerinden canlı yayınlanacak.

Mike Tyson-Jake Paul boks maçı CANLI İZLE NETFLİX | 16 Kasım Mike Tyson-Jake Paul boks maçı şifresiz, kesintisiz, 4K, donmadan izle!

Maç Hangi Gün ve Saatte Yapılacak?

Mike Tyson ile Jake Paul'un merakla beklenen düellosu, 16 Kasım Cumartesi günü sabaha karşı 04.00'te başlayacak. İki isim, spor camiasını ve izleyicileri ekran başına kilitleyecek bir gece için ringde kozlarını paylaşacak.

Mike Tyson-Jake Paul boks maçı CANLI İZLE NETFLİX | 16 Kasım Mike Tyson-Jake Paul boks maçı şifresiz, kesintisiz, 4K, donmadan izle!

Netflix Mike Tyson-Jake Paul Maçı Canlı İzle

Maçın şifresiz izleme imkanı bulunmamaktadır. Heyecan dolu bu karşılaşmayı izlemek isteyenler, Netflix abonelik paketlerinden biriyle bu ana canlı olarak tanıklık edebilecek.

Maçı "https://www.netflix.com/tr/title/81764952" linkine giderek canlı izleyebilirsiniz.

Mike Tyson-Jake Paul boks maçı CANLI İZLE NETFLİX | 16 Kasım Mike Tyson-Jake Paul boks maçı şifresiz, kesintisiz, 4K, donmadan izle!

Karşılaşmanın Para Ödülü Ne Kadar?

Daily Mail'de yer alan bilgilere göre, Tyson ve Paul bu dövüşten toplam 80 milyon dolarlık bir gelir elde edecek. Ödül, iki boksör arasında eşit olarak paylaşılacak.

Jake Paul, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Bu ringe, 40 milyon dolar kazanmak ve bir efsaneyi nakavt etmek için çıkıyorum. Başka hiçbir şey umurumda değil," diyerek iddialı olduğunu belirtmişti.

Mike Tyson ise maç öncesi yaptığı açıklamada, "Bu dövüşten kazanacağım para benim yaşam tarzımı değiştirmeyecek. Sadece kendimi test etmek için ringe çıkıyorum," sözleriyle profesyonel kimliğini ve amacını vurguladı.

Mike Tyson-Jake Paul boks maçı CANLI İZLE NETFLİX | 16 Kasım Mike Tyson-Jake Paul boks maçı şifresiz, kesintisiz, 4K, donmadan izle!

Maç Öncesi Üç Ekstra Müsabaka Daha Yapılacak

Bu dev karşılaşmadan önce izleyiciler, gecenin ana etkinliği olan Tyson-Paul düellosuna kadar üç farklı müsabakayı da izleme fırsatı bulacak. Süper orta sıklette Neeraj Goyat-Whindersson Nunes, yarı orta sıklette Mario Barrios-Abel Ramos ve süper hafif sıklette Katie Taylor-Amanda Serrano karşılaşmaları, ana maça ön hazırlık olarak gerçekleşecek. Tyson ve Paul'un mücadelesine hazırlık niteliğinde olacak bu karşılaşmalar, izleyicilere dolu dolu bir boks gecesi yaşatacak.

Mike Tyson-Jake Paul boks maçı CANLI İZLE NETFLİX | 16 Kasım Mike Tyson-Jake Paul boks maçı şifresiz, kesintisiz, 4K, donmadan izle!

Mücadele Sekiz Raunttan Oluşacak

Gecenin ana karşılaşmasında Tyson ve Paul, iki dakikalık sekiz raunt üzerinden yarışacak. Tyson, yılların verdiği deneyimle genç rakibine karşı tecrübeli bir performans sergilemeye hazırlanırken, Jake Paul'un atletizmi ve son dönemlerdeki form grafiği de merak konusu. Tyson'ın geçmiş başarıları ve ringdeki güçlü imajı, Jake Paul'un ise gençliği ve hırslı duruşu ile karşılaşmanın nasıl sonuçlanacağı tüm spor dünyası tarafından heyecanla bekleniyor.