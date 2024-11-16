Mike Tyson-Jake Paul boks maçı CANLI İZLE NETFLİX | 16 Kasım Mike Tyson-Jake Paul boks maçı şifresiz, kesintisiz, 4K, donmadan izle!

Karşılaşmanın Para Ödülü Ne Kadar?

Daily Mail'de yer alan bilgilere göre, Tyson ve Paul bu dövüşten toplam 80 milyon dolarlık bir gelir elde edecek. Ödül, iki boksör arasında eşit olarak paylaşılacak.

Jake Paul, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Bu ringe, 40 milyon dolar kazanmak ve bir efsaneyi nakavt etmek için çıkıyorum. Başka hiçbir şey umurumda değil," diyerek iddialı olduğunu belirtmişti.

Mike Tyson ise maç öncesi yaptığı açıklamada, "Bu dövüşten kazanacağım para benim yaşam tarzımı değiştirmeyecek. Sadece kendimi test etmek için ringe çıkıyorum," sözleriyle profesyonel kimliğini ve amacını vurguladı.