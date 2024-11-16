16 Kasım 2024, Cumartesi
Mike Tyson-Jake Paul boks maçı CANLI İZLE NETFLİX | 16 Kasım Mike Tyson-Jake Paul boks maçı şifresiz, kesintisiz, 4K, donmadan izle!
Eski dünya ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson, 20 yılı aşkın bir aradan sonra ringe dönüyor. Tyson, kendisinden 31 yaş genç olan ünlü YouTuber ve boksör Jake Paul ile karşılaşacak. İlk olarak Temmuz ayında gerçekleşmesi planlanan bu mücadele ertelenmişti. Şimdiyese iki isim spor dünyasının merakla beklediği büyük karşılaşma için ringde buluşmaya hazırlanıyor. Dövüş gecesinde neler yaşanacağı ve yayın detayları haberimizde...
Giriş Tarihi: 16.11.2024 04:03 Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 04:03