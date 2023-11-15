15 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Galatasaray'dan ocak bombası! Ara transferde Fenerbahçe'ye dev çalım

Galatasaray'dan ocak bombası! Ara transferde Fenerbahçe'ye dev çalım

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de 12 haftada topladığı 31 puanla liderliği Fenerbahçe ile paylaşan Galatasaray'da ocak ayı öncesi transfer çalışmaları hız kazandı. Tanguy Ndombele'den beklediği verimi alamayan sarı-kırmızılı ekip Fransız futbolcu ile devre arasında yolları ayırmanın planını yaparken, yerine getireceği isim ortalığı salladı. Sezon başında Fenerbahçe'nin gündemine gelen ancak sarı-lacivertlilerin alamadığı isim için düğmeye basıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.11.2023 18:31 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 18:31
  • 1
  • 17
Galatasaray’dan ocak bombası! Ara transferde Fenerbahçe’ye dev çalım

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Galatasaray’dan ocak bombası! Ara transferde Fenerbahçe’ye dev çalım

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren ve çok sayıda yıldız ismi renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin yaklaşmasıyla çalışmalarını hızlandırdı.

  • 3
  • 17
Galatasaray’dan ocak bombası! Ara transferde Fenerbahçe’ye dev çalım

Cimbom devre arasında yapacağı takviyelerle hem üst üste 2. şampiyonluğunu kazanmak hem de Avrupa'da mücadelesini sonuna kadar sürdürmek istiyor.

  • 4
  • 17
Galatasaray’dan ocak bombası! Ara transferde Fenerbahçe’ye dev çalım

Bu doğrultuda oyuncu arayışlarını hızlandıran yönetim, sol bek ve orta saha transferlerine öncelik verdi.

  • 5
  • 17
Galatasaray’dan ocak bombası! Ara transferde Fenerbahçe’ye dev çalım

Galatasaray sezon başında kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.