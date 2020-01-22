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Fenerbahçe'nin yeni transferi Kadıköy'de

Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette, Fenerbahçe-Kayserispor mücadelesini tribünden takip ediyor. Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt'dan kiraladığı Simon Falette, Kayserispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 2. Maçını tribünden takip ediyor. Locada maçı takip eden Fallette'ye müsabaka öncesi sarı-lacivertli taraftarlar ilgi gösterirken, fotoğraf çektirdi.

Giriş Tarihi: 22.01.2020 00:11 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 00:13
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Kadıköy'de

Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette, Fenerbahçe-Kayserispor mücadelesini tribünden takip ediyor. Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt'dan kiraladığı Simon Falette, tribünden maçı takip etti.

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  • 31
Fenerbahçe'nin yeni transferi Kadıköy'de

Falette, Kayserispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 2. Maçını tribünden takip etti.

  • 3
  • 31
Fenerbahçe'nin yeni transferi Kadıköy'de

Locada maçı takip eden Fallette'ye müsabaka öncesi sarı-lacivertli taraftarlar ilgi gösterirken, fotoğraf çektirdi.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Kadıköy'de
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  • 31
Fenerbahçe'nin yeni transferi Kadıköy'de