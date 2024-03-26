26 Mart 2024, Salı
Montella'dan sürpriz kadro! Milliler zafer peşinde: İşte Türkiye'nin Avusturya maçı muhtemel 11'i...
Son dakika spor haberleri | 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) öncesi son hazırlıklarını yapan A Milli Futbol Takımımız, Avusturya ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz hafta Macaristan'a 1-0'lık skorla mağlup olan Milliler, Avusturya maçını kazanarak moral kazanmak istiyor. A Milliler'de teknik direktör Vincenzo Montella'nın karşılaşmada sahaya süreceği 11 de büyük ölçüde netleşti. İşte Türkiye'nin Avusturya maçı muhtemel 11'i...
Giriş Tarihi: 26.03.2024 10:19
- 1
- 18
- 2
- 18
- 3
- 18
- 4
- 18
- 5
- 18