31 Mart 2023, Cuma
Messi'yi transfer edileceği iddia edilen başkandan alaylı cevap: Onu almayacağız
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan PSG'nin Arjantinli yıldızı Lionel Messi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncunun yeni takımının neresi olacağı merak edilirken, sürpriz bir açıklama geldi. Messi'nin adının anıldığı kulübün başkanı adeta dünya yıldızıyla dalga geçti.
Giriş Tarihi: 31.03.2023 11:43 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 11:43
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