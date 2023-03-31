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Messi'yi transfer edileceği iddia edilen başkandan alaylı cevap: Onu almayacağız

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan PSG'nin Arjantinli yıldızı Lionel Messi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncunun yeni takımının neresi olacağı merak edilirken, sürpriz bir açıklama geldi. Messi'nin adının anıldığı kulübün başkanı adeta dünya yıldızıyla dalga geçti.

Giriş Tarihi: 31.03.2023 11:43 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 11:43
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Messi’yi transfer edileceği iddia edilen başkandan alaylı cevap. Onu almayacağız
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan PSG'nin Arjantinli yıldızı Lionel Messi ile ilgili olay gelişmeler yaşanıyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Messi’yi transfer edileceği iddia edilen başkandan alaylı cevap. Onu almayacağız
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncunun yeni takımının neresi olacağı merak edilirken, sürpriz bir açıklama geldi.
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Messi’yi transfer edileceği iddia edilen başkandan alaylı cevap. Onu almayacağız
Messi'nin adının anıldığı kulübün başkanı adeta dünya yıldızıyla dalga geçti. İşte tüm detaylar...
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Messi’yi transfer edileceği iddia edilen başkandan alaylı cevap. Onu almayacağız

MESSI VE NEYMAR MBAPPE'NİN GÖLGESİNDE

Fransa Ligi'nde en çok para kazanan futbolcular açıklandı. Listenin ilk 10 sırasında PSG'li oyuncular yer alırken Kylian Mbappe aylık 6 milyon Euro'luk brüt kazancı ile zirvede.

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Messi’yi transfer edileceği iddia edilen başkandan alaylı cevap. Onu almayacağız

Fransız yıldızı 3 milyon 650 bin Euro ile takım arkadaşı Neymar izliyor. 3. sırada 3 milyon 375 milyon Euro'luk aylık brüt kazancı ile Lionel Messi bulunuyor.