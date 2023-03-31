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Lucas Torreira yuvadan uçuyor! Galatasaray alternatifini İngiltere'de buldu

Süper Lig'de yeni sezona çok iyi başlangıç yaparak şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak görülen Galatasaray, 60 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Sezon başında ve ara transfer döneminde bir çok yıldızı kadrosuna katan Sarı-kırmızılı ekip, transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Cimbom, sezon sonunda takımdan ayrılması gündemde olan ve birçok Avrupa devinin transfer listesinde yer alan Lucas Torreira'nın alternatifini buldu.

Giriş Tarihi: 31.03.2023 16:47 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 16:47
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Lucas Torreira yuvadan uçuyor! Galatasaray alternatifini İngiltere’de buldu
Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta maçında sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek Galatasaray, 60 puanla zirvede yer alıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Lucas Torreira yuvadan uçuyor! Galatasaray alternatifini İngiltere’de buldu
Lig'de 14 maçlık serisi Konyaspor maçı ile birlikte sona eren Aslan, Adana Demirspor maçıyla birlikte yeni bir seriye imza atmak istiyor.
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Lucas Torreira yuvadan uçuyor! Galatasaray alternatifini İngiltere’de buldu
Sezon başında kadrosuna Mauro Icardi, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica gibi birçok dünya yıldızını katan Aslan, transferde büyük ses getirmişti.
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Lucas Torreira yuvadan uçuyor! Galatasaray alternatifini İngiltere’de buldu
Ara transfer döneminde de transferlerine devam eden sarı-kırmızılı ekip, ilk olarak Kaan Ayhan'ı, ardından Sam Adekugbe ve Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katarken, Zaniolo transferi çok ses getirmişti.
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Lucas Torreira yuvadan uçuyor! Galatasaray alternatifini İngiltere’de buldu

BİRLİKTE İFTAR YAPILDI

Bu arada sarı-kırmızılılar, antrenman sonrasında birlikte iftar yaptı. İftara, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, teknik direktör Okan Buruk, teknik heyet ve futbolcular katıldı.