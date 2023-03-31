Lucas Torreira yuvadan uçuyor! Galatasaray alternatifini İngiltere'de buldu

Süper Lig'de yeni sezona çok iyi başlangıç yaparak şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak görülen Galatasaray, 60 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Sezon başında ve ara transfer döneminde bir çok yıldızı kadrosuna katan Sarı-kırmızılı ekip, transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Cimbom, sezon sonunda takımdan ayrılması gündemde olan ve birçok Avrupa devinin transfer listesinde yer alan Lucas Torreira'nın alternatifini buldu.

Giriş Tarihi: 31.03.2023 16:47 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 16:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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