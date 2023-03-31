Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer savaşında yeni perde! Genç yıldız için amansız mücadele

Fenerbahçe ve Galatasaray, ligde olduğu gibi bu kez de transfer yarışında karşı karşıya geldi. İki ezeli rakip, sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek isterken yeni sezon için de transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Yaptığı transferle ses getiren Galatasaray'ın gündeminde yer alan genç yıldız için sarı-lacivertli ekip de hamle yapınca iki ezeli rakip dev transfer için karşı karşıya geldi.

Giriş Tarihi: 31.03.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 09:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL