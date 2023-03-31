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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer savaşında yeni perde! Genç yıldız için amansız mücadele

Fenerbahçe ve Galatasaray, ligde olduğu gibi bu kez de transfer yarışında karşı karşıya geldi. İki ezeli rakip, sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek isterken yeni sezon için de transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Yaptığı transferle ses getiren Galatasaray'ın gündeminde yer alan genç yıldız için sarı-lacivertli ekip de hamle yapınca iki ezeli rakip dev transfer için karşı karşıya geldi.

Giriş Tarihi: 31.03.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 09:59
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Galatasaray ve Fenerbahçe’nin transfer savaşında yeni perde! Genç yıldız için amansız mücadele

Spor Toto Süper Lig, tüm hız ve heyacanıyla devam ederken takımlar yeni sezon için transfer yapılacak bölgelerin listesini yavaş yavaş belirlemiş durumda.

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Galatasaray ve Fenerbahçe’nin transfer savaşında yeni perde! Genç yıldız için amansız mücadele
Yeni sezona iddialı transferler yaparak başlayan Aslan, kadrosuna kattığı oyuncular ile büyük ses getirmişti.
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Galatasaray ve Fenerbahçe’nin transfer savaşında yeni perde! Genç yıldız için amansız mücadele
Cimbom; sezon başında Mauro Icardi, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens gibi birçok dünya yıldızını kadrosuna katmıştı.
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Galatasaray ve Fenerbahçe’nin transfer savaşında yeni perde! Genç yıldız için amansız mücadele
Ara transfer dönemini de hareketli geçiren Aslan, ilk olarak Kaan Ayhan'ı ardından Sam Adekugbe ve Nicolo Zaniolo transferini duyurmuştu.
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Galatasaray ve Fenerbahçe’nin transfer savaşında yeni perde! Genç yıldız için amansız mücadele