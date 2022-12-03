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Messi yine mest etti! Arjantin çeyrek finalde! Avustralya'nın çabaları sonuçsuz kaldı

2022 Dünya Kupası son 16 turu maçında C Grubu lideri Arjantin, D Grubu 2.'si Avustralya ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 2-1 galip ayrılan Tangolcular, adını çeyrek finale yazdırdı. Arjantin'e galibiyeti getiren golleri Messi ve Alvarez kaydetti. Okyanusya temsilcisinin son dakikalarda kurduğu baskı üst tur için yeterli olmadı. Arjantin üst turda Hollanda ile yarı final mücadelesi verecek.

Giriş Tarihi: 03.12.2022 23:51 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 00:05
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Messi yine mest etti! Arjantin çeyrek finale kaldı! Avustralya’nın çabaları sonuçsuz kaldı

Ahmad Bin Ali Stadyumu'nda Arjantin ile Avustralya karşı karşıya geldi.

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Messi yine mest etti! Arjantin çeyrek finale kaldı! Avustralya’nın çabaları sonuçsuz kaldı

Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak'ın yönettiği karşılaşmada Arjantin, 2-1'lik skor ile sahadan galibiyetle ayrıldı.

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Messi yine mest etti! Arjantin çeyrek finale kaldı! Avustralya’nın çabaları sonuçsuz kaldı

Arjantin'e galibiyeti getiren golleri 35'inci dakikada Lionel Messi ve 57'nci dakikada Julian Alvarez atarken, Avustralya'nın tek sayısı ise 77'nci dakikada Enzo Fernandez'in kendi kalesine attığı gol ile geldi.

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Messi yine mest etti! Arjantin çeyrek finale kaldı! Avustralya’nın çabaları sonuçsuz kaldı

Arjantin bu sonucun ardından çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu.

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Messi yine mest etti! Arjantin çeyrek finale kaldı! Avustralya’nın çabaları sonuçsuz kaldı

LIONEL MESSI 1000'İNCİ MAÇINA ÇIKTI

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin, Avustralya'yı 2-1'lik skorla mağlup ederek çeyrek finalde Hollanda ile eşleşti.