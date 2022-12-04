Ligler ne zaman başlıyor? Süper Lig yeni sezon ilk maçı hangi gün? Dünya Kupası ne zaman bitiyor? TFF Süper Lig puan durumu

SPOR TOTO 1. 2. VE 3. LİGLER NE ZAMAN DEVAM EDECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre;

Spor Toto 1. Lig 15. hafta karşılaşmaları 25, 26, 27 ve 28 Kasım'da, TFF 2. Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup 17. hafta karşılaşmaları 3 ve 4 Aralık'ta, TFF 3. Lig 1, 2 ve 3. Grup 15. hafta karşılaşmaları 3 ve 4 Aralık'ta oynanacak.