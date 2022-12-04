04 Aralık 2022, Pazar
Ligler ne zaman başlıyor? Süper Lig yeni sezon ilk maçı hangi gün? Dünya Kupası ne zaman bitiyor? TFF Süper Lig puan durumu
Ligler ne zaman başlayacak sorusunun cevabı 2022 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasıyla birlikte futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Katar Dünya Kupası sebebiyle Spor TOTO Süper Lig'in 14. haftasında maçlara ara verilmişti. Peki ligler ne zaman başlıyor? Süper Lig yeni sezon ilk maçı hangi gün? Dünya Kupası ne zaman bitiyor?
Giriş Tarihi: 04.12.2022 11:40
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15