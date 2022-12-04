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Haberler Galeri Ligler ne zaman başlıyor? Süper Lig yeni sezon ilk maçı hangi gün? Dünya Kupası ne zaman bitiyor? TFF Süper Lig puan durumu

Ligler ne zaman başlıyor? Süper Lig yeni sezon ilk maçı hangi gün? Dünya Kupası ne zaman bitiyor? TFF Süper Lig puan durumu

Ligler ne zaman başlayacak sorusunun cevabı 2022 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasıyla birlikte futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Katar Dünya Kupası sebebiyle Spor TOTO Süper Lig'in 14. haftasında maçlara ara verilmişti. Peki ligler ne zaman başlıyor? Süper Lig yeni sezon ilk maçı hangi gün? Dünya Kupası ne zaman bitiyor?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.12.2022 11:40
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Ligler ne zaman başlıyor? Süper Lig yeni sezon ilk maçı hangi gün? Dünya Kupası ne zaman bitiyor? TFF Süper Lig puan durumu

2022 Katar Dünya Kupası sebebiyle 14. haftada maçlara ara verilen Spor Toto Süper Lig'in ne zaman başlayacağı merak ediliyor. 21 Kasım'da başlayan 2022 FIFA Dünya Kupası 18 Aralık'ta son bulacak. Peki ligler ne zaman başlıyor? Süper Lig yeni sezon ilk maçı hangi gün? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ligler ne zaman başlıyor? Süper Lig yeni sezon ilk maçı hangi gün? Dünya Kupası ne zaman bitiyor? TFF Süper Lig puan durumu

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022 Katar Dünya Kupası dolayısıyla ara verilen Spor Toto Süper Lig'de 15'inci hafta mücadeleleri 24-25 Aralık haftasında başlayacak.

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Ligler ne zaman başlıyor? Süper Lig yeni sezon ilk maçı hangi gün? Dünya Kupası ne zaman bitiyor? TFF Süper Lig puan durumu

Spor Toto Süper Lig 14. hafta maçları kapsamında son olarak 13 Kasım günü Kayserispor - Konyaspor karşı karşıya gelmişti. Taksim'de yaşanan olaylar nedeniyle de Beşiktaş - Antalyaspor maçı ertelenmişti.

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Ligler ne zaman başlıyor? Süper Lig yeni sezon ilk maçı hangi gün? Dünya Kupası ne zaman bitiyor? TFF Süper Lig puan durumu

SPOR TOTO 1. 2. VE 3. LİGLER NE ZAMAN DEVAM EDECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre;

Spor Toto 1. Lig 15. hafta karşılaşmaları 25, 26, 27 ve 28 Kasım'da, TFF 2. Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup 17. hafta karşılaşmaları 3 ve 4 Aralık'ta, TFF 3. Lig 1, 2 ve 3. Grup 15. hafta karşılaşmaları 3 ve 4 Aralık'ta oynanacak.

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Ligler ne zaman başlıyor? Süper Lig yeni sezon ilk maçı hangi gün? Dünya Kupası ne zaman bitiyor? TFF Süper Lig puan durumu

2022 FIFA DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BİTECEK?

2022 FIFA Dünya Kupası maçları, 8 Aralık 2022 Perşembe günü TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak final müsabakası ile noktalanacak.