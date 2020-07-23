23 Temmuz 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Merih Demiral neden Fenerbahçe'de kalmadı? Şoke eden gerçekler

Merih Demiral neden Fenerbahçe'de kalmadı? Şoke eden gerçekler

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'in, Fenerbahçe'de forma giydiği dönemin gerçekleri ortaya çıktı. İtalyan devinde sakatlık öncesi oynadığı oyunla herkesin takdirini kazanan Demiral, Fenerbahçe altyapısında yetiştikten sonra neden sarı lacivertli takımda kalmadı? İşte şoke eden Merih Demiral gerçekleri...

Giriş Tarihi: 23.07.2020 09:36 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 09:39
  • 1
  • 12
Merih Demiral neden Fenerbahçe'de kalmadı? Şoke eden gerçekler

Fenerbahçe altyapısında yetişen ve çok fazla forma şansı bulamadığı için sarı lacivertli kulüpten ayrılan Merih Demiral ile ilgili o dönemin altyapısında görev alan Saffet Akbaş süreçle ilgili çok önemli açıklamalar yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Merih Demiral neden Fenerbahçe'de kalmadı? Şoke eden gerçekler

İşte Akbaş'ın açıklamaları
Merih Demiral için daha öncede söyledim. İnsanlar daha net kavrasın. Altyapı sorumlusu Müjdat Yetkiner atandı, Şenol Çorlu'nun yerine. Biz de A takım scoutları olarak, Dereağzı'na taşındık. Kulüpteydik biz.

  • 3
  • 12
Merih Demiral neden Fenerbahçe'de kalmadı? Şoke eden gerçekler

Müjdat Hoca zaman zaman bizim odamıza gelip, altyapıyla ilgili sıkıntıları anlatıyordu, konuşuyorduk. Merih'i aradıklarını Merih'in telefonlara cevap vermediğini, annesinin ve babasının bilmediğini falan söyledi. Kendisine de dedik ki "bu inandırıcı değil" demek ki bu çocuk bir şeyden kaçıyor.

  • 4
  • 12
Merih Demiral neden Fenerbahçe'de kalmadı? Şoke eden gerçekler

Profesyonel yapacaklar Merih Demiral'ı, yönetim de bekliyor. Merih yok ortalıkta. Merih bir hafta hiç haber alınamadı. Sonra bir haber geldi, Başakşehir'le antrenmanlara çıkıyor. Başakşehir antrenmanına çıkmış ve oradan telefon geliyor bize.

  • 5
  • 12
Merih Demiral neden Fenerbahçe'de kalmadı? Şoke eden gerçekler

Orada antrenmanı seyreden biri midir, çalışan mıdır kimse neyse. Telefon geliyor "Merih burada" diyor.