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Merih Demiral neden Fenerbahçe'de kalmadı? Şoke eden gerçekler
Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'in, Fenerbahçe'de forma giydiği dönemin gerçekleri ortaya çıktı. İtalyan devinde sakatlık öncesi oynadığı oyunla herkesin takdirini kazanan Demiral, Fenerbahçe altyapısında yetiştikten sonra neden sarı lacivertli takımda kalmadı? İşte şoke eden Merih Demiral gerçekleri...
Giriş Tarihi: 23.07.2020 09:36Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 09:39