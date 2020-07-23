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Galatasaray'dan bir yerli hamlesi daha!

Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan transferlerinde büyük bir yol alan Galatasaray yönetimi, önemli bir yerli ismi daha bitirmek üzere.

Giriş Tarihi: 23.07.2020 11:16 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 11:18
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Galatasaray'dan bir yerli hamlesi daha!

Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan transferlerini bitiren Galatasaray, yerli bir yıldızı daha kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

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Galatasaray'dan bir yerli hamlesi daha!

Sarı-Kırmızılı yöneticiler, dün Türk Telekom Stadı'nda Kenan Karaman'ın menajeri Ersin Akan ile bir araya geldi.

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Galatasaray'dan bir yerli hamlesi daha!

Yönetim, 26 yaşındaki oyuncu için ilk teklifi yaptı. Görüşmenin son derece olumlu geçtiği örenildi.

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Galatasaray'dan bir yerli hamlesi daha!

Fatih Terim ise Milli Takım'da birlikte çalıştığı Kenan Karaman ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

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Galatasaray'dan bir yerli hamlesi daha!

Terim, yeni sezonda kendisini Galatasaray'da görmeyi çok istediğini iletti.