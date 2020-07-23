Galatasaray'dan bir yerli hamlesi daha!

Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan transferlerinde büyük bir yol alan Galatasaray yönetimi, önemli bir yerli ismi daha bitirmek üzere. Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan transferlerini bitiren Galatasaray, yerli bir yıldızı daha kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Sarı-Kırmızılı yöneticiler, dün Türk Telekom Stadı'nda Kenan Karaman'ın menajeri Ersin Akan ile bir araya geldi. Yönetim, 26 yaşındaki oyuncu için ilk teklifi yaptı. Görüşmenin son derece olumlu geçtiği örenildi. Fatih Terim ise Milli Takım'da birlikte çalıştığı Kenan Karaman ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Terim, yeni sezonda kendisini Galatasaray'da görmeyi çok istediğini iletti. Başarılı futbolcu da eski hocasına, bu transfere sıcak baktığını söyledi. 2 MİLYON EURO MADDESİ