Galatasaray'dan bir yerli hamlesi daha!

Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan transferlerinde büyük bir yol alan Galatasaray yönetimi, önemli bir yerli ismi daha bitirmek üzere.

Giriş Tarihi: 23.07.2020 11:16 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 11:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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