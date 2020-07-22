Galatasaray'da yeni 'Onyekuru' Chidera Ejuke! Temaslar başlıyor

ÇİN'E GİTMEK İSTEMEDİ

Oyuncunun hızı ve tekniğini çok beğenen tecrübeli çalıştırıcının, şartlara uygun olması halinde Ejuke'nin transfer edilmesini istedi. Bu üzerine harekete geçen yöneticilerin, Nijeryalı genç futbolcu için henüz resmi bir teklifte bulunmadığı ancak Heerenveen ve oyuncunun menajeriyle temasların başladığı ifade edildi. Fransız ve Rus kulüpleri tarafından da takip edilen Ejuke için Heerenveen, ara transfer döneminde Çin'den gelen teklifi geri çevirmişti. Hollanda ekibinin 1.76 boyundaki futbolcu için en cazip teklifi kabul edeceği bildirildi.