24 Ağustos 2024, Cumartesi
Mbaye Diagne Süper Lig'e geri dönüyor! Sürpriz takımı açıkladılar
Trendyol Süper Lig'de bir dönem Kasımpaşa ve Galatasaray'da forma giyen golcü futbolcu Mbaye Diagne için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden golcu oyuncunun yeniden Avrupa'ya dönmek istediği belirtildi. Suudi basınında çıkan haberlere göre bir Süper Lig devi, golcü futbocu için devreye girdi.
Giriş Tarihi: 24.08.2024 19:54 Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 19:54