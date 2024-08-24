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Mbaye Diagne Süper Lig'e geri dönüyor! Sürpriz takımı açıkladılar

Trendyol Süper Lig'de bir dönem Kasımpaşa ve Galatasaray'da forma giyen golcü futbolcu Mbaye Diagne için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden golcu oyuncunun yeniden Avrupa'ya dönmek istediği belirtildi. Suudi basınında çıkan haberlere göre bir Süper Lig devi, golcü futbocu için devreye girdi.

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.08.2024 19:54 Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 19:54
Mbaye Diagne Süper Lig’e geri dönüyor! Sürpriz takımı açıkladılar

Futbol kariyerine İtalya'da başlayan Mbaye Diagne, birçok farklı takımda forma giydi.

Mbaye Diagne Süper Lig’e geri dönüyor! Sürpriz takımı açıkladılar

2018 senesinde Kasımpaşa ile Süper Lig'e ilk kez adım atan golcü futbolcu, İstanbul ekibinde gösterdiği performansla adından söz ettirdi.

Mbaye Diagne Süper Lig’e geri dönüyor! Sürpriz takımı açıkladılar

Attığı goller ve yaptığı sevinçlerle dikkatleri üzerine çeken Diagne, bir yıl sonra acil santrfor arayan Galatasaray'ın futbolcusu oldu.

Mbaye Diagne Süper Lig’e geri dönüyor! Sürpriz takımı açıkladılar

Sarı-kırmızılı ekipte bir kez şampiyonluk yaşayan Diagne, daha sonra yarattığı sorunlar nedeniyle farklı kulüplere kiralandı.

Mbaye Diagne Süper Lig’e geri dönüyor! Sürpriz takımı açıkladılar

En sonunda ise bedelsiz olarak Fatih Karagümrük'e imza atan 32 yaşındaki oyuncu, buradan da Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu.