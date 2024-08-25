Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Çaykur Rizespor-FB maçı şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşarak zorlu bir sınav verecek. Geçtiğimiz hafta Göztepe deplasmanında yaşadığı puan kaybını telafi etmek isteyen sarı-lacivertliler, Rize'den 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Fenerbahçe'nin bu kritik mücadeledeki performansı merakla beklenirken, maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı da futbolseverlerin gündeminde.