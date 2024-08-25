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Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Çaykur Rizespor-FB maçı şifresiz mi?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında zorlu bir deplasmana çıkıyor. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta Göztepe karşısında alınan 2-2'lik beraberliğin ardından bu kez Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak. Hedef, Rize deplasmanından 3 puanla dönerek ligdeki iddiasını sürdürmek Peki Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.08.2024 16:08 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 16:08
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Çaykur Rizespor-FB maçı şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşarak zorlu bir sınav verecek. Geçtiğimiz hafta Göztepe deplasmanında yaşadığı puan kaybını telafi etmek isteyen sarı-lacivertliler, Rize'den 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Fenerbahçe'nin bu kritik mücadeledeki performansı merakla beklenirken, maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı da futbolseverlerin gündeminde.

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Çaykur Rizespor-FB maçı şifresiz mi?

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe Maçı: Kritik Karşılaşma Bu Akşam

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, ligdeki iddiasını sürdürmek ve zirve yarışında geri kalmamak için Rize'den 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Mücadele, Çaykur Didi Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak ve hakem Turgut Doman düdük çalacak.

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Çaykur Rizespor-FB maçı şifresiz mi?

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, beIN Sports 1 ve beIN Sports TOD TV'de canlı olarak izlenebilecek.

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Çaykur Rizespor-FB maçı şifresiz mi?

Fenerbahçe'nin Muhtemel 11'i Belli Oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sahaya süreceği muhtemel 11 belli oldu. Deneyimli teknik adamın, kalede Livakovic, savunmada Mert, Çağlar, Djiku ve Oosterwolde, orta sahada İsmail ve Szymanski, hücum hattında ise İrfan Can, Tadic, Saint-Maximin ve En-Nesyri ile sahada olması bekleniyor.

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Çaykur Rizespor-FB maçı şifresiz mi?

Rize Deplasmanında Hedef Kayıpsız Geçmek

Fenerbahçe, lige Adana Demirspor galibiyetiyle hızlı bir başlangıç yaptı, ancak 2. haftada deplasmanda Göztepe ile berabere kalarak 2 puan kaybetti. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, Çaykur Rizespor karşısında kazanarak deplasmandan kayıpsız dönmeyi amaçlıyor.