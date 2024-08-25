25 Ağustos 2024, Pazar
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Çaykur Rizespor-FB maçı şifresiz mi?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında zorlu bir deplasmana çıkıyor. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta Göztepe karşısında alınan 2-2'lik beraberliğin ardından bu kez Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak. Hedef, Rize deplasmanından 3 puanla dönerek ligdeki iddiasını sürdürmek Peki Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 25.08.2024 16:08 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 16:08