24 Ağustos 2024, Cumartesi
Fenerbahçe büyük balık peşinde! 2 star için büyük seferberlik! Taraftarlar sosyal medyada infial kopardı
Kadrosu sayısız yıldız isimle dolu olan Fenerbahçe'de, yönetim yine "büyük balık" peşinde. Takımın şimdiye kadar oynadığı oyunun şampiyonluğa yetmeyeceğini düşünen Portekizli hocanın istediği 2 star isimle, görüşmeler başladı. Orta saha ve kanat bölgesine katılması beklenen isimler, sosyal medyada taraftarı şimdiden "çılgına" çevirdi.
Giriş Tarihi: 24.08.2024 10:14 Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 10:15