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Fenerbahçe büyük balık peşinde! 2 star için büyük seferberlik! Taraftarlar sosyal medyada infial kopardı

Kadrosu sayısız yıldız isimle dolu olan Fenerbahçe'de, yönetim yine "büyük balık" peşinde. Takımın şimdiye kadar oynadığı oyunun şampiyonluğa yetmeyeceğini düşünen Portekizli hocanın istediği 2 star isimle, görüşmeler başladı. Orta saha ve kanat bölgesine katılması beklenen isimler, sosyal medyada taraftarı şimdiden "çılgına" çevirdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.08.2024 10:14 Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 10:15
Fenerbahçe büyük balık peşinde! 2 star için büyük seferberlik! Taraftarlar sosyal medyada infial kopardı
Geçtiğimiz sezon şampiyonluğa çok yaklaşsa da son düzlükte rakibi Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe, Jose Mourinho ile tek hedefi Süper Lig şampiyonluğu olarak belirledi.
Fenerbahçe büyük balık peşinde! 2 star için büyük seferberlik! Taraftarlar sosyal medyada infial kopardı
Portekizli dünyaca ünlü teknik direktörle birlikte kadrosunu da güçlendiren sarı-lacivertliler, yeni sezona 4 puanla başladı.
Fenerbahçe büyük balık peşinde! 2 star için büyük seferberlik! Taraftarlar sosyal medyada infial kopardı
Üçüncü hafta maçında da Çaykur Rizespor'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Fenerbahçe büyük balık peşinde! 2 star için büyük seferberlik! Taraftarlar sosyal medyada infial kopardı
Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığının yakında zamanda duyurulması beklenirken sarı-lacivertliler, iki dünya yıldızını Türkiye'ye getirecek.
Fenerbahçe büyük balık peşinde! 2 star için büyük seferberlik! Taraftarlar sosyal medyada infial kopardı
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