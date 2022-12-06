Katar'da Brezilyalıların Dünya Kupası'nda çeyrek final sevinci

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya'nın Güney Kore'yi 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesi, karşılaşmanın yapıldığı Stadyum 974'ün çevresinde de coşkuyla kutlandı. Stadyumdan çıkan Brezilyalı taraftarlar büyük sevinç yaşarken, Güney Korelilerde hüzün vardı. Stadyum 974'ün yanındaki taraftar alanında da Brezilyalılar, şarkı ve danslar eşliğinde çeyrek finali kutladı. Brezilya çeyrek finalde 9 Aralık Cuma günü Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.