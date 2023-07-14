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Mauro İcardi'ye kötü haber! Wanda Nara losemi olduğu iddiası kafa karıştırdı! Tam oldu derken Galatasaray'a transferi askıya...
Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Mauro İcardi'nin eşi model ve sunucu Wanda Nara'nın Buenos Aires'teki bir hastaneye ciddi bir nedenle kaldırıldığı bilgisi ortaya çıktıktan sonra, şimdi de losemi olduğu iddiası ortaya atıldı. Galatasaray'a transferi an meselesi olan Mauro İcardi için yeni bir iddia ortaya atıldı.