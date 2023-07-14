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Mauro İcardi'ye kötü haber! Wanda Nara losemi olduğu iddiası kafa karıştırdı! Tam oldu derken Galatasaray'a transferi askıya...

Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Mauro İcardi'nin eşi model ve sunucu Wanda Nara'nın Buenos Aires'teki bir hastaneye ciddi bir nedenle kaldırıldığı bilgisi ortaya çıktıktan sonra, şimdi de losemi olduğu iddiası ortaya atıldı. Galatasaray'a transferi an meselesi olan Mauro İcardi için yeni bir iddia ortaya atıldı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.07.2023 20:27 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 20:27
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Mauro İcardi’ye kötü haber! Wanda Nara losemi olduğu iddiası kafa karıştırdı! Tam oldu derken Galatasaray’a transferi askıya...

Galatasaray'ın transferini bitirme noktasına getirdiği Mauro İcardi'nin eşi Wanda Nara, hastaneye kaldırıldı. Daha önce yaptığı açıklama ile İstanbul'a geleceklerinin müjdesini veren Wanda Nara'nın geçirdiği rahatsızlık sonrasında yeni bir iddia ortaya atıldı. İşte yaşanan gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mauro İcardi’ye kötü haber! Wanda Nara losemi olduğu iddiası kafa karıştırdı! Tam oldu derken Galatasaray’a transferi askıya...

Çarşamba gecesi şiddetli bir mide ağrısı hisseden Wanda Nara, bir tıp merkezine götürüldü. Doktorlar, gerekli tüm testlerin yapılabilmesi için en iyi seçeneğin hastaneye yatış olduğuna karar verdi. Arjantin medyasına göre, doktorların kötü bir haber vermediği belirtiliyor.

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Mauro İcardi’ye kötü haber! Wanda Nara losemi olduğu iddiası kafa karıştırdı! Tam oldu derken Galatasaray’a transferi askıya...

Son iddialara göre, Wanda Nara'ya lösemi teşhisi konulduğu haberleri üzerine ortağı Mauro Icardi'nin onu tedavi için İtalya'ya götürmek istediği iddia ediliyor. Şu anda Türkiye'de Galatasaray'a transfer olmak üzere olan forvetin, eşini daha tanıdık bir ortam olan İtalya'ya götürmek istediği belirtiliyor.

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Mauro İcardi’ye kötü haber! Wanda Nara losemi olduğu iddiası kafa karıştırdı! Tam oldu derken Galatasaray’a transferi askıya...

Ayrıca, Nara'nın MasterChef bölümünün çekimlerini yeni bitirdiği ve kız kardeşi Zaira ve annesi Nora Colosimo ile İbiza'ya gitmek için planlar yaptığı ancak teşhisin ardından planlarını değiştirdiği ifade ediliyor.

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Mauro İcardi’ye kötü haber! Wanda Nara losemi olduğu iddiası kafa karıştırdı! Tam oldu derken Galatasaray’a transferi askıya...

İTALYA'DA DEVAM EDEBİLİR...

Tüm bu iddialar sonrasında çıkacak kesin sonuçlara göre, futbol hayatına İtalya'da devam etmek isteyeceği iddialar arasında yer alıyor.