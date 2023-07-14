Mauro İcardi’ye kötü haber! Wanda Nara losemi olduğu iddiası kafa karıştırdı! Tam oldu derken Galatasaray’a transferi askıya...

Son iddialara göre, Wanda Nara'ya lösemi teşhisi konulduğu haberleri üzerine ortağı Mauro Icardi'nin onu tedavi için İtalya'ya götürmek istediği iddia ediliyor. Şu anda Türkiye'de Galatasaray'a transfer olmak üzere olan forvetin, eşini daha tanıdık bir ortam olan İtalya'ya götürmek istediği belirtiliyor.