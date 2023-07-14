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Haberler Galeri Arabistan’dan Cimbom’a dev teklif! O yıldızın peşine düştüler… Kasa dolup taşacak

Arabistan’dan Cimbom’a dev teklif! O yıldızın peşine düştüler… Kasa dolup taşacak

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıklarının yanı sıra transfer çalışmaları da son sürat devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin yıldız futbolcusu için Suudi Arabistan devi devreye girdi. Cimbom'un kasasını dolduracak teklif…

Giriş Tarihi: 14.07.2023 22:24 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 22:25
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Arabistan’dan Cimbom’a dev teklif! O yıldızın peşine düştüler… Kasa dolup taşacak

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 88 puanla şampiyon olan Galatasaray, bu başarıya 23. kez imza attı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Arabistan’dan Cimbom’a dev teklif! O yıldızın peşine düştüler… Kasa dolup taşacak

Okan Buruk önderliğinde yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden sarı-kırmızılı ekip, 3 kulvarda da başarıyı arayacak.

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Arabistan’dan Cimbom’a dev teklif! O yıldızın peşine düştüler… Kasa dolup taşacak

Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda mücadele edecek olan Cimbom, kadro planlamasını da bu doğrultuda yapıyor.

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Arabistan’dan Cimbom’a dev teklif! O yıldızın peşine düştüler… Kasa dolup taşacak

ICARDİ'DE SONA GELİNDİ

Şampiyonluğun en büyük mimarlarından Mauro Icardi, kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle beraber PSG'ye geri dönmüştü.

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Arabistan’dan Cimbom’a dev teklif! O yıldızın peşine düştüler… Kasa dolup taşacak

İlk günden beri Arjantinli yıldız için çabalayan Galatasaray yönetimi, bu transfere sona gelmiş durumda.