HaberlerGaleriArabistan’dan Cimbom’a dev teklif! O yıldızın peşine düştüler… Kasa dolup taşacak
Arabistan’dan Cimbom’a dev teklif! O yıldızın peşine düştüler… Kasa dolup taşacak
Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıklarının yanı sıra transfer çalışmaları da son sürat devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin yıldız futbolcusu için Suudi Arabistan devi devreye girdi. Cimbom'un kasasını dolduracak teklif…
Giriş Tarihi: 14.07.2023 22:24Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 22:25