14 Temmuz 2023, Cuma
Suudi Arabistan'dan Dries Mertens için çift haneli teklif! Galatasaray karar aşamasında
Son dakika Galatasaray haberleri | Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da Belçikalı orta saha Dries Mertens için reddedilemeyecek bir teklif masaya geldi. Suudi Arabistan ekibinin Belçikalı yıldızı kadrosuna katmak için sarı-kırmızılılara dev bir bonservis bedeli önerdeiği öğrenilirken, Galatasaray'ın son kararı Mertens'e bıraktığı bildirildi.
Giriş Tarihi: 14.07.2023 15:14 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 15:14
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