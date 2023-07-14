Suudi Arabistan'dan Dries Mertens için çift haneli teklif! Galatasaray karar aşamasında

Son dakika Galatasaray haberleri | Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da Belçikalı orta saha Dries Mertens için reddedilemeyecek bir teklif masaya geldi. Suudi Arabistan ekibinin Belçikalı yıldızı kadrosuna katmak için sarı-kırmızılılara dev bir bonservis bedeli önerdeiği öğrenilirken, Galatasaray'ın son kararı Mertens'e bıraktığı bildirildi.