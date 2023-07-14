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Suudi Arabistan'dan Dries Mertens için çift haneli teklif! Galatasaray karar aşamasında

Son dakika Galatasaray haberleri | Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da Belçikalı orta saha Dries Mertens için reddedilemeyecek bir teklif masaya geldi. Suudi Arabistan ekibinin Belçikalı yıldızı kadrosuna katmak için sarı-kırmızılılara dev bir bonservis bedeli önerdeiği öğrenilirken, Galatasaray'ın son kararı Mertens'e bıraktığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 14.07.2023 15:14 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 15:14
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Suudi Arabistan’dan Dries Mertens için çift haneli teklif! Galatasaray karar aşamasında

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.

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Suudi Arabistan’dan Dries Mertens için çift haneli teklif! Galatasaray karar aşamasında

Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak ince eleyip sık dokuyan sarı-kırmızılılar, transfer atağa kalktı.

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Suudi Arabistan’dan Dries Mertens için çift haneli teklif! Galatasaray karar aşamasında

İlk transferini sol bek bölgesine yapan Cimbom, Leipzig forması giyen Angelino'yu renklerine bağladı.

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Suudi Arabistan’dan Dries Mertens için çift haneli teklif! Galatasaray karar aşamasında

Sarı-kırmızılılar, İspanyol yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralandı.

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Suudi Arabistan’dan Dries Mertens için çift haneli teklif! Galatasaray karar aşamasında

1 milyon 500 bin Euro bedelle kiralanan 26 yaşındaki sol bekin satın alma opsiyonu ise 6 milyon Euro olarak açıklandı.