Mauro Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihi ve saati belli oldu! Galatasaray golcüsüne kavuşuyor

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları ve transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılıların daha önce prensip anlaşmasına vardığı ancak Wanda Nara'nın sağlık durumu sebebiyle transferinde gecikme yaşandığı Mauro Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.

Giriş Tarihi: 27.07.2023 11:16 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 11:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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