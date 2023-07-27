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Mauro Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihi ve saati belli oldu! Galatasaray golcüsüne kavuşuyor

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları ve transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılıların daha önce prensip anlaşmasına vardığı ancak Wanda Nara'nın sağlık durumu sebebiyle transferinde gecikme yaşandığı Mauro Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.

Giriş Tarihi: 27.07.2023 11:16 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 11:16
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Mauro Icardi’nin İstanbul’a geliş tarihi ve saati belli oldu! Galatasaray golcüsüne kavuşuyor

Galatasaray'ın bir süredir yolunu gözlediği Mauro Icardi'de yeni bir gelişme yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mauro Icardi’nin İstanbul’a geliş tarihi ve saati belli oldu! Galatasaray golcüsüne kavuşuyor

ANLAŞMA TAMAMLANMIŞTI

Uzun süre PSG'den Mauro Icardi'nin sözleşmesi almak için görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılılar, transferi tamamlamıştı.

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Mauro Icardi’nin İstanbul’a geliş tarihi ve saati belli oldu! Galatasaray golcüsüne kavuşuyor

İMZALAR DAHİ ATILDI

Galatasaray ile Mauro Icardi konusunda imzalar da atılmış ancak transfer resmiyete kavuşmamıştı.

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Mauro Icardi’nin İstanbul’a geliş tarihi ve saati belli oldu! Galatasaray golcüsüne kavuşuyor

WANDA NARA'NIN RAHATSIZLIĞI GECİKTİRDİ

Arjantinli yıldız, eşi ve menajeri Wanda Nara'nın rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'a gelme konusunda Galatasaray'dan süre istemişti.

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Mauro Icardi’nin İstanbul’a geliş tarihi ve saati belli oldu! Galatasaray golcüsüne kavuşuyor

ICARDI VE WANDA NARA GELİYOR

Mauro Icardi ve Wanda Nara, cuma akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor. Uçus için resmi talebin yapıldığı belirtildi.