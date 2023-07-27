Galatasaray'da Zaha'yı bile gölgede bırakacak transfer hamlesi! 4 yıldız için aslan ava çıktı

Galatasaray'da Erden Timur, Zaha'yı bile gölgede bırakacak transfer için harekete geçti. Önümüzdeki sezonun iddialı takımını kurmak için büyük işlere imza atan sarı kırmızılı yönetim, taraftarları çılgına çevirecek 4 kritik takviye için tüm şartlarını zorlayacak. İtalyan ve İngiliz devlerinden iki takımın dünyaca ünlü yıldızlarına talip olan Galatasaray, transfer dönemine damgasını vurabilir.

Giriş Tarihi: 27.07.2023 10:16 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 10:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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