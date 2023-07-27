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Galatasaray'da Zaha'yı bile gölgede bırakacak transfer hamlesi! 4 yıldız için aslan ava çıktı

Galatasaray'da Erden Timur, Zaha'yı bile gölgede bırakacak transfer için harekete geçti. Önümüzdeki sezonun iddialı takımını kurmak için büyük işlere imza atan sarı kırmızılı yönetim, taraftarları çılgına çevirecek 4 kritik takviye için tüm şartlarını zorlayacak. İtalyan ve İngiliz devlerinden iki takımın dünyaca ünlü yıldızlarına talip olan Galatasaray, transfer dönemine damgasını vurabilir.

Giriş Tarihi: 27.07.2023 10:16 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 10:16
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Galatasaray’da Zaha’yı bile gölgede bırakacak transfer hamlesi! 4 yıldız için aslan ava çıktı
Yeni dönem için çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk resmi maçını dün Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde Litvanya ekibi Zalgiris ile oynadı.
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Galatasaray’da Zaha’yı bile gölgede bırakacak transfer hamlesi! 4 yıldız için aslan ava çıktı
Cimbom, Litvanya ekibi ile sahadan 2-2'lik skorla beraberlikle ayrılırken, turu rövanş maçına bırakmış oldu.
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Galatasaray’da Zaha’yı bile gölgede bırakacak transfer hamlesi! 4 yıldız için aslan ava çıktı

4 TRANSFER BİTTİ

Bir yandan da transfer için yoğun mesai harcayan Galatasaray, ilk olarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'te forma giyen Angelino'yu kiralayarak yaptı.

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Galatasaray’da Zaha’yı bile gölgede bırakacak transfer hamlesi! 4 yıldız için aslan ava çıktı

Ardından ise sırasıyla; Halil Dervişoğlu, Cedric Bakambu ve Wilfired Zaha'yı resmen duyuran Aslan'da flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. İşte detaylar...

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Galatasaray’da Zaha’yı bile gölgede bırakacak transfer hamlesi! 4 yıldız için aslan ava çıktı

İLK BOMBA DYBALA

Galatasaray'ın listesine girmiş ilk futbolcu dünya yıldızı Paulo Dybala. Arjanlinli futbolcuyu almak isteyen Cimbom şartları zorluyor.