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Mauro Icardi transferinde yarışı kazanan belli oldu! Transfer bombası patlıyor | Wanda Nara fitili ateşledi

Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Galatasaray transferde bombayı patlatmak üzere. Sarı kırmızılılar, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Arjantinli golcü Mauro Icardi ile anlaşmaya vardı. Arjantinli yıldızın eşi ve manajeri Wanda Nara Instagram hesabında sarı kırmızılı taraftarların yaptığı yorumu beğendi.

Giriş Tarihi: 04.09.2022 06:57
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Mauro Icardi transferinde yarışı kazanan belli oldu! Transfer bombası patlıyor

Transfer döneminin bitmesine çok kısa bir süre kala en gözde isimlerden olan Mauro Icardi ile Süper Lig devleri ilgileniyordu. Galatasaray, Trbzonspor ve Fenerbahçe, Arjantinli golcüyle transfer görüşmeleri yapıyordu. Bu görüşmelerin ardından transfer yarışının kazananı belli oldu. Süper Lig devi, Mauro Icardi'yle anlaşmaya vardı. İşte transfer haberinin ayrıntıları...

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Mauro Icardi transferinde yarışı kazanan belli oldu! Transfer bombası patlıyor

Transferin son günlerinden Süper Lig devlerinin art arda görüşme yaptığı PSG'nin Arjantinli golcüsü Mauro Icardi tercihini yaptı ve yeni takımı belli oldu.

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Mauro Icardi transferinde yarışı kazanan belli oldu! Transfer bombası patlıyor

Galatasaray'ın takımın kadrosuna katmak için uzun süredir görüşmelerde bulunduğu ve transferini bitirmeye çok yaklaştığı Mauro Icardi konusunda dün sürpriz bir gelişme yaşanmıştı.

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Mauro Icardi transferinde yarışı kazanan belli oldu! Transfer bombası patlıyor

F.BAHÇE TEMAS KURDU

Arjantinli golcü için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği öğrenilmişti. Maxi Gomez ile her konuda anlaşma yapan ve bu oyuncuyu cepte tutan sarı-lacivertli kulübün, daha yüksek profilli golcü olan Icardi için harekete geçtiği ve hem PSG hem de futbolcuyla temas kurduğu belirtilmişti.

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Mauro Icardi transferinde yarışı kazanan belli oldu! Transfer bombası patlıyor

Fransız L'Equipe gazetesi, 29 yaşındaki golcüye Fenerbahçe'nin ilgisinin olduğunu yazarken, Icardi'nin de Türkiye'de oynamaya sıcak baktığını duyurmuştu.