HaberlerGaleriMauro Icardi transferinde yarışı kazanan belli oldu! Transfer bombası patlıyor | Wanda Nara fitili ateşledi
Mauro Icardi transferinde yarışı kazanan belli oldu! Transfer bombası patlıyor | Wanda Nara fitili ateşledi
Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Galatasaray transferde bombayı patlatmak üzere. Sarı kırmızılılar, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Arjantinli golcü Mauro Icardi ile anlaşmaya vardı. Arjantinli yıldızın eşi ve manajeri Wanda Nara Instagram hesabında sarı kırmızılı taraftarların yaptığı yorumu beğendi.