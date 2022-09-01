Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Maxi Gomez çalımı! Aylarca uğraştılar tek günde bitti

Transfer sezonunun bitmesine sayılı günler kala hareketlilik devam ediyor. Golcüsü Cornelius'u Kopenhag'a satan Trabzonspor yılın transfer çalımını atmaya hazırlanıyor. Bordo-mavili takım, Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Maxi Gomez için kulübü Valencia ile görüşmelere başladı ve anlaşmanın detayları belli oldu.

Giriş Tarihi: 01.09.2022 09:43 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 10:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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