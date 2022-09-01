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Haberler Galeri Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Maxi Gomez çalımı! Aylarca uğraştılar tek günde bitti

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Maxi Gomez çalımı! Aylarca uğraştılar tek günde bitti

Transfer sezonunun bitmesine sayılı günler kala hareketlilik devam ediyor. Golcüsü Cornelius'u Kopenhag'a satan Trabzonspor yılın transfer çalımını atmaya hazırlanıyor. Bordo-mavili takım, Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Maxi Gomez için kulübü Valencia ile görüşmelere başladı ve anlaşmanın detayları belli oldu.

Giriş Tarihi: 01.09.2022 09:43 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 10:39
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Trabzonspor’dan Fenerbahçe’ye Maxi Gomez çalımı! Aylarca uğraştılar tek günde bitti

Transfer sezonunun bitimine sayılı günler kala son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Süper Lig'de golcü transferi için sürpriz hamleler geliyor.

Danimarkalı golcüsü Andreas Cornelius'u Kopenhag'a satan Trabzonspor, kadrosuna Umut Bozok'u kattı. Bir golcü transferi daha yapmak isteyen bordo-mavili takım yılıın transferine imza atmaya hazırlanıyor.

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Trabzonspor’dan Fenerbahçe’ye Maxi Gomez çalımı! Aylarca uğraştılar tek günde bitti

Fenerbahçe ve Trabzonspor, yeni bir golcü transferi için karşı karşıya geldi. İki takım da Uruguaylı yıldız golcüyü kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.

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Trabzonspor’dan Fenerbahçe’ye Maxi Gomez çalımı! Aylarca uğraştılar tek günde bitti

TRABZONSPOR, MAXI GOMEZ'LE ANLAŞTI

Fenerbahçe'nin bir süredir Maxi Gomez ve kulübü Valenci ile yaptığı görüşmeler sonucunda istediği neticeyi alamamıştı.

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Trabzonspor’dan Fenerbahçe’ye Maxi Gomez çalımı! Aylarca uğraştılar tek günde bitti

İspanyol AS gazetesinin haberine göre Trabzonspor, Maxi Gomez için devreye girdi. Bordo-mavili kulüp, Valencia ile tüm şartlarda anlaşmaya vardı.

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Trabzonspor’dan Fenerbahçe’ye Maxi Gomez çalımı! Aylarca uğraştılar tek günde bitti

Valencia ile anlaşmaya varan Trabzonspor, Uruguaylı golcüyü 3+1 yıllığına kadrosuna kattı. Habere göre oyuncunun yarın Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.