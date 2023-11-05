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Fenerbahçe'den transferde büyük bomba! Manchester City'nin yıldızı geliyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in 11'inci haftasında evinde Trabzonspor'a karşı boyun eğen Fenerbahçe, liderlik koltuğunu Galatasaray'a kaptırdı. Sakat oyuncuların eksikliğini büyük ölçüde hisseden sarı-lacivertli ekip, ocak ayı transfer dönemi öncesi kolları sıvadı. İsmail Kartal'ın hazırladığı rapor doğrultusunda Manchester City'nin yıldızı için harekete geçildi.

Giriş Tarihi: 05.11.2023 17:27
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Fenerbahçe’den transferde büyük bomba! Manchester City’nin yıldızı geliyor

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasını dev maça sahne oldu.

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Fenerbahçe’den transferde büyük bomba! Manchester City’nin yıldızı geliyor

Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk etti.

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Fenerbahçe’den transferde büyük bomba! Manchester City’nin yıldızı geliyor

Mücadelede 3-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, Dusan Tadic'in kaydettiği 2 penaltı golüyle farkı 1'e indirdi.

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Fenerbahçe’den transferde büyük bomba! Manchester City’nin yıldızı geliyor

Ancak maç bu skorla sona erdi ve Kanarya sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı.

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Fenerbahçe’den transferde büyük bomba! Manchester City’nin yıldızı geliyor

İsmail Kartal'ın öğrencileri, Avrupa ve ligde daha önce oynadığı 19 maçı da kazanmıştı.