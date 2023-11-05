05 Kasım 2023, Pazar
Fenerbahçe'den transferde büyük bomba! Manchester City'nin yıldızı geliyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in 11'inci haftasında evinde Trabzonspor'a karşı boyun eğen Fenerbahçe, liderlik koltuğunu Galatasaray'a kaptırdı. Sakat oyuncuların eksikliğini büyük ölçüde hisseden sarı-lacivertli ekip, ocak ayı transfer dönemi öncesi kolları sıvadı. İsmail Kartal'ın hazırladığı rapor doğrultusunda Manchester City'nin yıldızı için harekete geçildi.
Giriş Tarihi: 05.11.2023 17:27
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