Galatasaray Futbol Takımı iftar yemeğinde bir araya geldi

Galatasaray Futbol Takımı, dün akşam gerçekleştirdiği idmanın ardından iftar organizasyonunda buluştu. Galatasaray Futbol Takımı, iftar organizasyonunda bir araya geldi. Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur, Teknik Direktör Okan Buruk, teknik heyet ve futbolcuların yer aldığı iftar yemeğinde Kaptan Fernando Muslera, GS TV'ye açıklamalarda bulundu. Allah kabul etsin diyerek sözlerine başlayan Fernando Muslera, "Bu akşam yemeği ve beraber olmak çok önemliydi. Başkanımıza, teknik heyetimize ve bütün arkadaşlarıma buraya gelip bunu yaptıkları için çok teşekkür ediyorum" dedi.