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Ljubljana - Galatasaray maçı sonrası yıldız isim için flaş yorum: Yedeği yok

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig ve Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. tur ilk maçında Slovenya şampiyonu Ljubljana'yı deplasmanda 3-0 gibi net bir skorla devirerek Devler Ligi kapısını ardında kadar araladı. Kritik karşılaşmanın ardından spor yazarları maçla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 09.08.2023 10:10 Güncelleme Tarihi: 09.08.2023 10:14
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Ljubljana - Galatasaray maçı sonrası yıldız isim için flaş yorum: Yedeği yok

LEVENT TÜZEMEN – MERTENS OLMALI
Maçı izlerken resmen azap çektik. Ekran dondu, pozisyonlar geriden geldi, sırtımızı sandalyeye dayayıp keyifli bir maç izleme şansını bulamadık. İnternet yayıncılığı iddialı bir iştir, hata kabul etmez. S Sport yetkilileri, yayın anlayışlarını lütfen gözden geçirsinler. Ljubljana, Zalgiris gibi otobüs çekme anlayışıyla defans yapmayıp Galatasaray'ın üzerine gidince mücadele gücü yüksek bir maç izledik.

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Ljubljana - Galatasaray maçı sonrası yıldız isim için flaş yorum: Yedeği yok

Sloven ekibinin bu oyun anlayışı, G.Saray'ın daha etkili top kullanmasını sağlarken hücumlarda da zengin pozisyonlar yakalamasına neden oldu. İlk golde köşeye akıllı vuruş yapan Kerem ile Barış, kanatları iyi kullandı. Kerem'in çabukluğu, Barış'ın dirençli oyunu, Ljubljana defansını fazlasıyla yıprattı. Barış'ı bazen fazla eleştiriyorum ama çalışkanlığına ve inatçılığına alkış tutuyorum. Barış'ın belki top tekniği vasat, vuruş becerisi dengesiz olsa da rakiple mücadeleden asla kaçmıyor ve tüm gücünü koyuyor.

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Ljubljana - Galatasaray maçı sonrası yıldız isim için flaş yorum: Yedeği yok

Mertens gibi bir kalite, "Hocam beni oyundan al" demedikçe sahada kalmalıdır. Mertens, sadece oyun liderliği yapmıyor, arkadaşlarını yönetiyor, mükemmel bir çevre kontrolü yaparken hatalı pas kullanmıyor. Attığı gol, Barış'ın çalışkanlığının yanı sıra kendisinin pozisyonu takip etmesinin ürünüydü. Galatasaray, Torreira'yı arıyor. Takım içinde maalesef Arjantinli yıldızın yedeği yok.

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Ljubljana - Galatasaray maçı sonrası yıldız isim için flaş yorum: Yedeği yok

Ljubljana takımı Berkan ve Oliveria ön libero olmadıkları için orta alanı zaman zaman kolay geçti. Midtsjö eğer bu görevi yapamayacaksa Torreira'yı yedekleyecek bir oyuncuyu Galatasaray mutlaka almalı. Sacha Boey, hücuma çıkmayı çok seviyor, savunmaya çabuk dönüyor ama bazen kendini kontrol edemeyip gereksiz fauller yapıyor. Okan hoca, Boey ile bu defosunu düzeltmek için konuşmalı. Galatasaray turu İstanbul'a bırakmadı, Devler Ligi kapısını araladı.

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Ljubljana - Galatasaray maçı sonrası yıldız isim için flaş yorum: Yedeği yok

SERKAN KORKMAZ – THE CHAMPIONS
Hasta yakını olan bilir; doktorun "durumu stabil" demesi ile "durumu iyiye gidiyor" demesi arasında çok ciddi fark vardır. Bir haftada Galatasaray'ın temposunda da oyununda da hayli gelişme olmuş. Bir önceki performansını beğenmediğim Barış Alper, hasretle beklenen Rashica'yı aratmadı.