Ljubljana - Galatasaray maçı sonrası yıldız isim için flaş yorum: Yedeği yok

Sloven ekibinin bu oyun anlayışı, G.Saray'ın daha etkili top kullanmasını sağlarken hücumlarda da zengin pozisyonlar yakalamasına neden oldu. İlk golde köşeye akıllı vuruş yapan Kerem ile Barış, kanatları iyi kullandı. Kerem'in çabukluğu, Barış'ın dirençli oyunu, Ljubljana defansını fazlasıyla yıprattı. Barış'ı bazen fazla eleştiriyorum ama çalışkanlığına ve inatçılığına alkış tutuyorum. Barış'ın belki top tekniği vasat, vuruş becerisi dengesiz olsa da rakiple mücadeleden asla kaçmıyor ve tüm gücünü koyuyor.