09 Ağustos 2023, Çarşamba
Ljubljana - Galatasaray maçı sonrası yıldız isim için flaş yorum: Yedeği yok
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig ve Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. tur ilk maçında Slovenya şampiyonu Ljubljana'yı deplasmanda 3-0 gibi net bir skorla devirerek Devler Ligi kapısını ardında kadar araladı. Kritik karşılaşmanın ardından spor yazarları maçla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...
Giriş Tarihi: 09.08.2023 10:10 Güncelleme Tarihi: 09.08.2023 10:14
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8