09 Ağustos 2023, Çarşamba
2023-2024 sezonu biten transferler açıklandı! Listede tanıdık isimler var! İşte dikkat çeken transferler...
Futbol dünyası transfer süreci ile birlikte hareketlendi. 2023-2024 sezonunun Süper Lig ve Avrupa transferleri açıklanmaya başlandı. Kulüpler, kadrolarını güçlendirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Heyecanla beklenen transfer listeleri ve yeni katılan oyuncular, futbolseverlerin merak odağı haline geldi. İşte 2023-2024 sezonu transferi bitenler...
Giriş Tarihi: 09.08.2023 09:31
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