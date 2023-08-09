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Haberler Galeri 2023-2024 sezonu biten transferler açıklandı! Listede tanıdık isimler var! İşte dikkat çeken transferler...

2023-2024 sezonu biten transferler açıklandı! Listede tanıdık isimler var! İşte dikkat çeken transferler...

Futbol dünyası transfer süreci ile birlikte hareketlendi. 2023-2024 sezonunun Süper Lig ve Avrupa transferleri açıklanmaya başlandı. Kulüpler, kadrolarını güçlendirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Heyecanla beklenen transfer listeleri ve yeni katılan oyuncular, futbolseverlerin merak odağı haline geldi. İşte 2023-2024 sezonu transferi bitenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.08.2023 09:31
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2023-2024 sezonu biten transferler açıklandı! Listede tanıdık isimler var! İşte dikkat çeken transferler...

Transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ederken futbol dünyası büyük bir heyecanla transfer haberlerini takip ediyor. Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 gibi önemli liglerdeki takımların yanı sıra dünya genelinde birçok kulüp, imzaları ardı ardına atmaya devam ediyor. Yıldız futbolcuların yeni takımları ve yapılan önemli transferler, futbolseverlerin ilgi odağı haline gelmiş durumda.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023-2024 sezonu biten transferler açıklandı! Listede tanıdık isimler var! İşte dikkat çeken transferler...

Çağlar Söyüncü (27): Leicester City ile sözleşmesi sona erdi, Atletico Madrid'e transfer oldu.

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2023-2024 sezonu biten transferler açıklandı! Listede tanıdık isimler var! İşte dikkat çeken transferler...

Angel Di Maria (35): Juventus'la sözleşmesi sona erdi, eski takımı Benfica'ya döndü.

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2023-2024 sezonu biten transferler açıklandı! Listede tanıdık isimler var! İşte dikkat çeken transferler...

Doğan Alemdar (20): Rennes, genç kaleciyi Ligue 2 ekiplerinden Troyes'a kiraladı.

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2023-2024 sezonu biten transferler açıklandı! Listede tanıdık isimler var! İşte dikkat çeken transferler...

Sandro Tonali (23): 70 milyon euro'ya Milan'dan Newcastle United takımına.