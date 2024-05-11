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Liste belli oldu: Fenerbahçe'de teknik direktör çıkartması! O gelirse kupa garanti

Trendyol Süper Lig'de sezonun sona ermesine kısa bir süre kala, kulüpler gelecek sezonun kadro yapılanmaları için kolları sıvadı. Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alan ve son 3 haftaya 6 puan geride giren Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği konusunda belirsizliklerle dolu bir döneme girmiş durumda. Sezon sonu yaklaşırken, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları ve transfer politikaları da gündemdeki yerini koruyor. İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışı ve olası adaylar üzerine detaylar.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2024 10:23 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 10:23
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Liste belli oldu: Fenerbahçe’de teknik direktör çıkartması! O gelirse kupa garanti

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği belirsizliğini korurken, takımın performansındaki düşüş taraftarların tepkisine neden oluyor. Yapılan yüksek bonservis harcamaları ve dünya çapındaki oyunculara ödenen milyonlarca euro maaşın beklenen sonucu vermemesi, taraftarların endişelerini artırıyor. Son olarak Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de, taraftarlar deneyimli antrenörün görevini bırakması yönünde taleplerini dile getiriyor. Peki Fenerbahçe'de hangi teknik adamların isimleri konuşuluyor?

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Liste belli oldu: Fenerbahçe’de teknik direktör çıkartması! O gelirse kupa garanti

AYKUT KOCAMAN

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadele, golsüz beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin lider Galatasaray'a olan puan farkı 6'ya çıktı ve şampiyonluk umutları zora girdi. Maçın dikkat çeken detaylarından biri, Sarı-lacivertli takımın efsane isimlerinden Aykut Kocaman'ın tribünde olmasıydı.

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Liste belli oldu: Fenerbahçe’de teknik direktör çıkartması! O gelirse kupa garanti

Kocaman'ın varlığı, gelecek sezon Fenerbahçe'nin başına geçebileceği spekülasyonlarını beraberinde getirdi. Kocaman'ın takımın başına geçip geçmeyeceği merak konusu olurken, Kanarya'nın şampiyonluk umutlarındaki belirsizlikler de devam ediyor.

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Liste belli oldu: Fenerbahçe’de teknik direktör çıkartması! O gelirse kupa garanti

PORTEKİZLİ MENAJER JOSE MOURİNHO

Fenerbahçe'nin yöneticileri, Jose Mourinho'nun menajeriyle iletişime geçerek bir görüşme talep etti. Mourinho, randevuyu kabul ederse gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında dünya çapında bir antrenör olabilir. İngiliz devi Manchester United ise Erik ten Hag'la yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

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Liste belli oldu: Fenerbahçe’de teknik direktör çıkartması! O gelirse kupa garanti

Ancak İngiliz basını, Mourinho'nun eski kulübüne geri dönmek istediğini iddia etse de Manchester United yönetiminin Portekizli teknik adamı düşünmediği bilgisi de haberde yer aldı.