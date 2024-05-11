Liste belli oldu: Fenerbahçe'de teknik direktör çıkartması! O gelirse kupa garanti

Trendyol Süper Lig'de sezonun sona ermesine kısa bir süre kala, kulüpler gelecek sezonun kadro yapılanmaları için kolları sıvadı. Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alan ve son 3 haftaya 6 puan geride giren Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği konusunda belirsizliklerle dolu bir döneme girmiş durumda. Sezon sonu yaklaşırken, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları ve transfer politikaları da gündemdeki yerini koruyor. İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışı ve olası adaylar üzerine detaylar.