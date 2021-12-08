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Haberler Galeri Lionel Messi ve Kylian Mbappe tarihe geçti! PSG (Paris Saint-Germain) - Club Brugge maçında tarihi olay

Lionel Messi ve Kylian Mbappe tarihe geçti! PSG (Paris Saint-Germain) - Club Brugge maçında tarihi olay

Son dakika spor haberi... UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Paris Saint-Germain forması ile Club Brugge ağlarını 2 kez sarsan Messi, Şampiyonlar Ligi'nde 38 farklı takıma gol atan ilk isim olarak tarihe geçti. Aynı maçta takım arkadaşı Kylian Mbappe de tarihe geçti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.12.2021 00:33 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 00:38
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Lionel Messi ve Kylian Mbappe tarihe geçti! PSG Paris Saint-Germain - Club Brugge maçında tarihi olay

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Paris Saint-Germain forması ile, Club Brugge ağlarını iki kez sarsan Messi, Şampiyonlar Ligi'nde 38 farklı takıma gol atan ilk isim olarak tarihe geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Lionel Messi ve Kylian Mbappe tarihe geçti! PSG Paris Saint-Germain - Club Brugge maçında tarihi olay

MESSI TARİHE GEÇTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta mücadelesinde Paris Saint-Germain sahasında Club Brugge ile karşılaştı.

Fransız ekibi karşılaşmayı 4-1 kazanırken, Lionel Messi de tarihe geçti.

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Lionel Messi ve Kylian Mbappe tarihe geçti! PSG Paris Saint-Germain - Club Brugge maçında tarihi olay

38 FARKLI TAKIMA GOL ATAN İLK FUTBOLCU

Club Brugge ağlarını biri penaltıdan olmak üzere iki kez sarsan Arjantinli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde 38 farklı takıma gol atan ilk isim olarak tarihe geçti.

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Lionel Messi ve Kylian Mbappe tarihe geçti! PSG Paris Saint-Germain - Club Brugge maçında tarihi olay

Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının son maçları oynanıyor. Bu sezon yaptığı transferlerle ulaşılması zor bir kadro kuran Paris Saint-Germain, A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak gruptan çıktı.

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Lionel Messi ve Kylian Mbappe tarihe geçti! PSG Paris Saint-Germain - Club Brugge maçında tarihi olay

Son maçta grubun sonuncusu Club Brugge'yi ağırlayan PSG, Kylian Mbappe (2) ve Lionel Messi'nin (2) attığı gollerle karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı. Club Brugge'un tek golünü ise Mats Rits kaydetti.