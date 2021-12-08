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Lionel Messi ve Kylian Mbappe tarihe geçti! PSG (Paris Saint-Germain) - Club Brugge maçında tarihi olay
Son dakika spor haberi... UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Paris Saint-Germain forması ile Club Brugge ağlarını 2 kez sarsan Messi, Şampiyonlar Ligi'nde 38 farklı takıma gol atan ilk isim olarak tarihe geçti. Aynı maçta takım arkadaşı Kylian Mbappe de tarihe geçti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 08.12.2021 00:33Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 00:38