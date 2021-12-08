8 dakikada 3 kırmızı kart! Şampiyonlar Ligi'nde olaylı maç: Porto - Atletico Madrid

Son dakika spor haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı gününün maçları sonuçlandı. Son haftanın en agresif maçlarından birisini ise Liverpool, Atletico Madrid, Milan ve Porto'nun bulunduğu B grubunda oynandı. Mücadelede 8 dakika içerisinde 3 kırmızı kart çıktı.

Giriş Tarihi: 08.12.2021 02:18 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 02:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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