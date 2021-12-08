08 Aralık 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 8 dakikada 3 kırmızı kart! Şampiyonlar Ligi'nde olaylı maç: Porto - Atletico Madrid

8 dakikada 3 kırmızı kart! Şampiyonlar Ligi'nde olaylı maç: Porto - Atletico Madrid

Son dakika spor haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı gününün maçları sonuçlandı. Son haftanın en agresif maçlarından birisini ise Liverpool, Atletico Madrid, Milan ve Porto'nun bulunduğu B grubunda oynandı. Mücadelede 8 dakika içerisinde 3 kırmızı kart çıktı.

Giriş Tarihi: 08.12.2021 02:18 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 02:21
  • 1
  • 40
8 dakikada 3 kırmızı kart! Şampiyonlar Ligi’nde olaylı maç: Porto - Atletico Madrid

Şampiyonlar Ligi'nde Salı gününün en heyecanlı grup maçları B Grubu'nda oynandı. Liverpool, Atletico Madrid, Milan ve Porto'nun mücadele ettiği grupta, Liverpool dışındaki 3 takımın gruptan çıkma mücadelesi ezber bozdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 40
8 dakikada 3 kırmızı kart! Şampiyonlar Ligi’nde olaylı maç: Porto - Atletico Madrid

Son maçlar öncesinde Porto'nun 2, Milan'ın 3 ve Atletico Madrid'in 4. olduğu grupta tüm dengeler son hafta oynanan karşılaşmalarla değişti.

  • 3
  • 40
8 dakikada 3 kırmızı kart! Şampiyonlar Ligi’nde olaylı maç: Porto - Atletico Madrid

6. hafta maçlarında Liverpool ve Milan, Porto ile de Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Grup lideri Liverpool, Milan'ı 2-1 mağlup ederek İtalyan ekibinin üst tur şanslarını yok etti.

  • 4
  • 40
8 dakikada 3 kırmızı kart! Şampiyonlar Ligi’nde olaylı maç: Porto - Atletico Madrid

Grubun ses getiren maçında ise Porto, evinde Atletico Madrid'i ağırladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona ererken, ikinci yarıda her şey kontrolden çıktı.

  • 5
  • 40
8 dakikada 3 kırmızı kart! Şampiyonlar Ligi’nde olaylı maç: Porto - Atletico Madrid

Karşılaşmanın ikinci yarısına golle başlayan Atletico Madrid, 56. dakikada Griezmann'ın golüyle 1-0 öne geçti.