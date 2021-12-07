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Haberler Galeri Borussia Dortmund Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı! Sergen Yalçın'dan flaş ilk 11 kararı

Borussia Dortmund Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı! Sergen Yalçın'dan flaş ilk 11 kararı

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam gruptaki son maçına çıkıyor. Beşiktaş'ın grupta iddiası yok gibi görünse de maçın önemi büyük. Hem sıfır çekmemek hem ülke puanına katkı hem de başarı bonusu için Siyah-Beyazlılar'ın en az 1 puan alması şart. Peki, Siyah-Beyazlı takım karşılaşmaya hangi 11'le çıkacak. İşte Sergen Yalçın'ın son kararı...

Giriş Tarihi: 07.12.2021 09:08 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 09:59
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Borussia Dortmund Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı! Sergen Yalçın’dan flaş ilk 11 kararı

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Borussia Dortmund maçı için kararını verdi...

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Borussia Dortmund Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı! Sergen Yalçın’dan flaş ilk 11 kararı
ERSİN DESTANOĞLU
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Borussia Dortmund Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı! Sergen Yalçın’dan flaş ilk 11 kararı
ROSIER
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Borussia Dortmund Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı! Sergen Yalçın’dan flaş ilk 11 kararı
VIDA
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Borussia Dortmund Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı! Sergen Yalçın’dan flaş ilk 11 kararı
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