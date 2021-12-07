Borussia Dortmund Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı! Sergen Yalçın'dan flaş ilk 11 kararı

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam gruptaki son maçına çıkıyor. Beşiktaş'ın grupta iddiası yok gibi görünse de maçın önemi büyük. Hem sıfır çekmemek hem ülke puanına katkı hem de başarı bonusu için Siyah-Beyazlılar'ın en az 1 puan alması şart. Peki, Siyah-Beyazlı takım karşılaşmaya hangi 11'le çıkacak. İşte Sergen Yalçın'ın son kararı...