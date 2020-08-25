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Lille Trabzonspor'un genç yıldızı Serkan Asan'ı istiyor!

Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik'in adı Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılıyor. Takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılan Zeki Çelik'in yedeği için araştırmalar yapan Fransız temsilcisinin yöneticileri, aradığı sağ beki Trabzonspor'da buldu. Bordo mavili ekibin genç oyuncusu Serkan Asan, Lille'nin transfer listesine girdi.

Giriş Tarihi: 25.08.2020 15:09 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 15:11
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Lille Trabzonspor'un genç yıldızı Serkan Asan'ı istiyor!

Fransa Ligue 1 ekibi Lille, milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik'in ayrılık ihtimaline karşı Trabzonspor'un genç oyuncusu Serkan Asan'ı gündemine aldı.

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Lille Trabzonspor'un genç yıldızı Serkan Asan'ı istiyor!

Ligue 1'de Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'i kadrosunda bulunduran, Galatasaray'dan da Mustafa Kapı'ya imza attırması beklenen Lille, yine bir Türk futbolcunun peşinde.

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Lille Trabzonspor'un genç yıldızı Serkan Asan'ı istiyor!

Fransız kulübü, transfer teklifleri alan 23 yaşındaki Zeki Çelik'in halefini Trabzonspor'da buldu.

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Lille Trabzonspor'un genç yıldızı Serkan Asan'ı istiyor!

2016 yılında İstanbulspor'dan Lille'e transfer olan Zeki Çelik'in İngiltere Premier Lig başta olmak üzere birçok ligden talipleri bulunuyor.

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Lille Trabzonspor'un genç yıldızı Serkan Asan'ı istiyor!

Milli sağ bekin ayrılması halinde, Lille'in, Trabzonspor'un genç oyuncusu Serkan Asan'ı renklerine bağlamak için harekete geçeceği ve Karadeniz kulübüne resmi teklifini ileteceği öğrenildi.