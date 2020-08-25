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Lille Trabzonspor'un genç yıldızı Serkan Asan'ı istiyor!
Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik'in adı Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılıyor. Takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılan Zeki Çelik'in yedeği için araştırmalar yapan Fransız temsilcisinin yöneticileri, aradığı sağ beki Trabzonspor'da buldu. Bordo mavili ekibin genç oyuncusu Serkan Asan, Lille'nin transfer listesine girdi.
Giriş Tarihi: 25.08.2020 15:09Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 15:11