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Galatasaray'ın asıl bombası ortaya çıktı!
Geçtiğimiz sezon Radamel Falcao transferiyle, rakiplerinin yıldızlarını gölgede bırakan Galatasaray bu sezon yine dünyaca ünlü bir ismin peşinde. James Rodriguez'le ciddi temaslar kuran sarı kırmızılı takımın asıl bombası ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 26.08.2020 08:53 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 08:56
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Galatasaray'ın asıl bombası ortaya çıktı!
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Galatasaray'ın asıl bombası ortaya çıktı!
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Galatasaray'ın asıl bombası ortaya çıktı!
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Galatasaray'ın asıl bombası ortaya çıktı!
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Galatasaray'ın asıl bombası ortaya çıktı!