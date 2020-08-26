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Galatasaray'ın asıl bombası ortaya çıktı!

Geçtiğimiz sezon Radamel Falcao transferiyle, rakiplerinin yıldızlarını gölgede bırakan Galatasaray bu sezon yine dünyaca ünlü bir ismin peşinde. James Rodriguez'le ciddi temaslar kuran sarı kırmızılı takımın asıl bombası ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 26.08.2020 08:53 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 08:56
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Galatasaray'ın asıl bombası ortaya çıktı!
Galatasaray'ın asıl bombası ortaya çıktı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da öncelik orta saha transferi. Aslan, geçtiğimiz sezon Falcao transferinde olduğu gibi tüm dünyada ses getirecek bir transferin peşine düştü.

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Galatasaray'ın asıl bombası ortaya çıktı!
Galatasaray'ın asıl bombası ortaya çıktı!

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, sarı-kırmızılıların James Rodriguez denirken bir başka dünya yıldızı ile görüşme halinde olduğunu yazdı. İşte bu transferin detayları...

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Galatasaray'ın asıl bombası ortaya çıktı!
Galatasaray'ın asıl bombası ortaya çıktı!

Son günlerde Real Madrid'den James Rodriguez ile anılan Galatasaray'ın gündemine bir dev isim daha girdi.

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Galatasaray'ın asıl bombası ortaya çıktı!
Galatasaray'ın asıl bombası ortaya çıktı!

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren sarı- kırmızılıların bir başka dünya yıldızı ile ilgilendiği iddia edildi.

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Galatasaray'ın asıl bombası ortaya çıktı!
Galatasaray'ın asıl bombası ortaya çıktı!
İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Galatasaray'ın Hırvat yıldız için devrede olduğunu ve tecrübeli futbolcunun menajeriyle görüştüğünü yazdı.