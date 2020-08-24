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Paris sokaklarını ateşe verdiler! PSG'nin yenilgisi ortalığı savaş alanına çevirdi

PSG, Şampiyonlar Ligi final maçında Bayern Münih'e 1-0 kaybederek kupayı rakibine bıraktı. Fransız temsilcisinin, mağlubiyeti sonrası Paris'te ortalık savaş alanına döndü. PSG'li taraftarlar, kaybedilen final sonrası, Paris sokaklarını ateşe verdi. Güvenlik güçlerinin yetersiz kaldığı korkunç olayda, onlarca gözaltı var. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 24.08.2020 10:07 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 10:09
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Paris sokaklarını ateşe verdiler! PSG'nin yenilgisi ortalığı savaş alanına çevirdi

2019-20 sezonu Şampiyonlar Ligi Finali, coronavirus tedbilerleri kapsamında seyircisiz olarak Portekiz'de oynandı. PSG'li yaklaşık 5 bin taraftar da Paris'teki devasa ekrandan final mücadelesini takip etti.

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Paris sokaklarını ateşe verdiler! PSG'nin yenilgisi ortalığı savaş alanına çevirdi
Alman ekibi Bayern Münih, mücadeleyi 1-0 kazanarak Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi oldu. Bu sonucun ardından bir araya gelen PSG'li taraftarlar, Paris sokaklarında polisle çatıştı.
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Paris sokaklarını ateşe verdiler! PSG'nin yenilgisi ortalığı savaş alanına çevirdi
Fransız polisi, araçların yakıldığı, mağazaların camlarının kırılarak yağmalandağı gecede 83 kişiyi gözaltına aldı.
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Paris sokaklarını ateşe verdiler! PSG'nin yenilgisi ortalığı savaş alanına çevirdi
PSG'li taraftarlar, havai fişek, taş ve şişelerle polislerle çatışırken, Fransız polisi biber gazı ile müdahale etti.
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Paris sokaklarını ateşe verdiler! PSG'nin yenilgisi ortalığı savaş alanına çevirdi
Güvenlik güçleri, Parc des Princes Stadyumu yakınında bir araya gelen taraftarları da bölgeden çıkardı.