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Paris sokaklarını ateşe verdiler! PSG'nin yenilgisi ortalığı savaş alanına çevirdi
PSG, Şampiyonlar Ligi final maçında Bayern Münih'e 1-0 kaybederek kupayı rakibine bıraktı. Fransız temsilcisinin, mağlubiyeti sonrası Paris'te ortalık savaş alanına döndü. PSG'li taraftarlar, kaybedilen final sonrası, Paris sokaklarını ateşe verdi. Güvenlik güçlerinin yetersiz kaldığı korkunç olayda, onlarca gözaltı var. İşte o görüntüler...
Giriş Tarihi: 24.08.2020 10:07 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 10:09
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