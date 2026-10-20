Beşiktaş'ta kırmızı alarm: Dünya devi Vincenzo Italiano'nun peşinde!

Trabzonspor deplasmanından mağlubiyetle dönen Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İtalyan basınında yer alan habere göre Juventus, Luciano Spalletti'nin geleceğini değerlendirirken teknik direktör adayları arasına Italiano'yu da aldı. İşte İtalyan devinin listesindeki diğer isimler ve siyah-beyazlı çalıştırıcının sözleşme detayları...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. İtalya Serie A'nın köklü ekiplerinden Juventus'un, teknik direktör arayışı ihtimaline karşı oluşturduğu aday listesine siyah-beyazlıların çalıştırıcısını da eklediği öne sürüldü.

JUVENTUS'UN RADARINA GİRDİ Fotomaç'ın haberine göre İtalyan basınından Sport Mediaset, Juventus yönetiminin teknik direktör Luciano Spalletti'nin geleceğini değerlendirdiği belirtildi. Torino temsilcisinde alınacak sonuçların teknik direktör konusundaki kararı etkileyebileceği belirtilirken, olası değişiklik için gündeme gelen isimler arasında Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano da bulunuyor.

SPALLETTI'NİN GELECEĞİ SONUÇLARA BAĞLI Juventus'ta Luciano Spalletti'nin görevine devam edip etmeyeceğinin önümüzdeki karşılaşmalarda alınacak sonuçlara göre şekillenebileceği ifade edildi. İtalyan teknik adamın şu an için doğrudan görevden alınma tehlikesiyle karşı karşıya olmadığı, ancak kulüp yönetiminin kısa süre içerisinde takımın performansında yükseliş beklediği aktarıldı.

LİSTEDE ÜÇ ÖNEMLİ İSİM DAHA VAR Juventus'un olası teknik direktör değişikliği için değerlendirdiği isimlerin yalnızca Vincenzo Italiano ile sınırlı olmadığı belirtildi. İtalyan ekibinin adayları arasında Antonio Conte, Simone Inzaghi ve Francesco Farioli'nin de yer aldığı öne sürüldü.