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Beşiktaş'ta kırmızı alarm: Dünya devi Vincenzo Italiano'nun peşinde!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trabzonspor deplasmanından mağlubiyetle dönen Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İtalyan basınında yer alan habere göre Juventus, Luciano Spalletti'nin geleceğini değerlendirirken teknik direktör adayları arasına Italiano'yu da aldı. İşte İtalyan devinin listesindeki diğer isimler ve siyah-beyazlı çalıştırıcının sözleşme detayları...

Beşiktaş'ta kırmızı alarm: Dünya devi Vincenzo Italiano'nun peşinde! 1

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. İtalya Serie A'nın köklü ekiplerinden Juventus'un, teknik direktör arayışı ihtimaline karşı oluşturduğu aday listesine siyah-beyazlıların çalıştırıcısını da eklediği öne sürüldü.

Beşiktaş'ta kırmızı alarm: Dünya devi Vincenzo Italiano'nun peşinde! 2

JUVENTUS'UN RADARINA GİRDİ

Fotomaç'ın haberine göre İtalyan basınından Sport Mediaset, Juventus yönetiminin teknik direktör Luciano Spalletti'nin geleceğini değerlendirdiği belirtildi.

Torino temsilcisinde alınacak sonuçların teknik direktör konusundaki kararı etkileyebileceği belirtilirken, olası değişiklik için gündeme gelen isimler arasında Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano da bulunuyor.

Beşiktaş'ta kırmızı alarm: Dünya devi Vincenzo Italiano'nun peşinde! 3

SPALLETTI'NİN GELECEĞİ SONUÇLARA BAĞLI

Juventus'ta Luciano Spalletti'nin görevine devam edip etmeyeceğinin önümüzdeki karşılaşmalarda alınacak sonuçlara göre şekillenebileceği ifade edildi.

İtalyan teknik adamın şu an için doğrudan görevden alınma tehlikesiyle karşı karşıya olmadığı, ancak kulüp yönetiminin kısa süre içerisinde takımın performansında yükseliş beklediği aktarıldı.

Beşiktaş'ta kırmızı alarm: Dünya devi Vincenzo Italiano'nun peşinde! 4

LİSTEDE ÜÇ ÖNEMLİ İSİM DAHA VAR

Juventus'un olası teknik direktör değişikliği için değerlendirdiği isimlerin yalnızca Vincenzo Italiano ile sınırlı olmadığı belirtildi.

İtalyan ekibinin adayları arasında Antonio Conte, Simone Inzaghi ve Francesco Farioli'nin de yer aldığı öne sürüldü.

Beşiktaş'ta kırmızı alarm: Dünya devi Vincenzo Italiano'nun peşinde! 5

İŞTE İTALYANLARIN YAZISI

"Mevcut durumun kısa sürede düzeltilemeyecek hâle gelmesi durumunda yönetimin ilk seçeneği, takımı geçici olarak Antonio Conte'nin yardımcısı Attilio Lombardo'ya emanet etmek olacak. Böylece kulüp, şu aşamada takımın başına geçmeyi düşünmeyen isimlere yönelmekten kaçınacak.

Bununla birlikte Stefano Pioli'nin adı da gündemde. Pioli, 1984-1987 yılları arasında Juventus formasıyla 62 maça çıkmış ve 4 kupa kazanmıştı. Bu nedenle Torino'ya olası dönüşü, onun açısından hem duygusal hem de sportif anlamda önemli olabilir."

Beşiktaş'ta kırmızı alarm: Dünya devi Vincenzo Italiano'nun peşinde! 6

"Dolayısıyla Conte'nin takımdan ayrılmaması durumunda Juventus, 2027 yılına yeni bir teknik direktör arayışıyla girebilir. Kulübün sportif projesini üzerine inşa edebileceği bir isim arayışında şimdiden bazı adaylar öne çıkıyor.

Bu isimler arasında özellikle Simone Inzaghi ve Francesco Farioli dikkat çekiyor.

Al-Hilal'deki ikinci sezonunu geçiren eski Inter teknik direktörü Simone Inzaghi'nin, prestijli bir kulübün teklifini kabul ederek ve sözleşmesinin bitimine iki yıl kala aldığı yüksek maaştan vazgeçerek Avrupa'ya dönmek isteyebileceği belirtiliyor."

Beşiktaş'ta kırmızı alarm: Dünya devi Vincenzo Italiano'nun peşinde! 7

"Öte yandan Porto Teknik Direktörü Francesco Farioli için Juventus, önemli bir fırsat olabilir. İtalya'da henüz teknik direktörlük deneyimi bulunmayan Farioli, Nice ve Ajax'ta geçirdiği başarılı dönemlerin ardından Portekiz'de görev yapıyor.

Son olarak Vincenzo Italiano ismine de dikkat çekiliyor. Geçmişte Milan ve Napoli ile adı anılan İtalyan teknik direktör, şu anda Beşiktaş'ta görev yapıyor ve 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor."

Beşiktaş'ta kırmızı alarm: Dünya devi Vincenzo Italiano'nun peşinde! 8

BEŞİKTAŞ İLE SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

2026 yazında Beşiktaş'ın başına geçen Vincenzo Italiano'nun siyah-beyazlı kulüple 2027-2028 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş'ta kırmızı alarm: Dünya devi Vincenzo Italiano'nun peşinde! 9

SÜPER LİG KARNESİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, 2026-2027 sezonunda takımının başında çıktığı 16 karşılaşmada 12 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, İtalyan teknik adam yönetiminde Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş'ta kırmızı alarm: Dünya devi Vincenzo Italiano'nun peşinde! 10

AVRUPA MACERASI

UEFA Avrupa Ligi elemelerinde çıktığı 6 karşılaşmanın 5'ini kazandı, 1'inden mağlubiyetle ayrıldı. UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 maçta 2 galibiyet elde eden Italiano, tüm kulvarlarda maç başına 2,25 puan ortalaması yakaladı.

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