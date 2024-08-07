07 Ağustos 2024, Çarşamba
Lille-Fenerbahçe maçı | Spor yazarlarından Mourinho'ya sert gönderme: Yılların kurt hocası...
Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Fransa'nın güçlü ekibi Lille ile karşı karşıya geldi ve temsilcimiz sahadan son dakika yediği golle 2-1 mağlup ayrıldı. Sabah Gazetesi'nin usta yazarları dünkü maçı kaleme aldı. Portekizli hocaya sert göndermelerde bulunan gazeteci Gürcan Bilgiç'in yazısı, spor basını ve sosyal medyada oldukça konuşuldu.
Giriş Tarihi: 07.08.2024 13:36 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 13:37