Lille-Fenerbahçe maçı | Spor yazarlarından Mourinho’ya sert gönderme: Yılların kurt hocası...

ÖMER ÜRÜNDÜL - RÖVANŞ HİÇ KOLAY OLMAYACAK

Fenerbahçe, dün gece çok sıkıntılı bir ilk yarı oynadı. Önce Oosterwolde'ye çarpıp ağlara giden şanssız golle erken skor dezavantajına düştü. Sonra da devre sonuna kadar oyunu domine eden tehlikeli ataklar geliştiren Lille idi. Livakovic'in 3 önemli kurtarışını gördük. Tutuk bir oyun sergileyen Fenerbahçe ise Dzeko ile bulduğu tek net pozisyonda kaleciyi geçemedi.