08 Ağustos 2024, Perşembe
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım! Ferdi Kadıoğlu gidiyor Belçikalı yıldız transfer oluyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Transferde hareketli saatler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu'na Premier Lig ekiplerinin talip olmasının ardından sarı-lacivertliler alternatif arayışına başladı. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın bir süredir peşinde olduğu Belçikalı sol bek için devreye girdi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 08.08.2024 12:55 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 12:55