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Haberler Galeri Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım! Ferdi Kadıoğlu gidiyor Belçikalı yıldız transfer oluyor

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım! Ferdi Kadıoğlu gidiyor Belçikalı yıldız transfer oluyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Transferde hareketli saatler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu'na Premier Lig ekiplerinin talip olmasının ardından sarı-lacivertliler alternatif arayışına başladı. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın bir süredir peşinde olduğu Belçikalı sol bek için devreye girdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.08.2024 12:55 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 12:55
Fenerbahçe’den Beşiktaş’a çalım! Ferdi Kadıoğlu gidiyor Belçikalı yıldız transfer oluyor

Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanıyor.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’a çalım! Ferdi Kadıoğlu gidiyor Belçikalı yıldız transfer oluyor

Sarı lacivertlilerde gelecek ve gidecek oyuncularla ilgili yoğun bir gündem hakim.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’a çalım! Ferdi Kadıoğlu gidiyor Belçikalı yıldız transfer oluyor

Kanarya'da özellikle Ferdi Kadıoğlu'na gelen teklifler yönetimi düşündürüyor.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’a çalım! Ferdi Kadıoğlu gidiyor Belçikalı yıldız transfer oluyor

Bu doğrultuda Premier Lig ekibi Brighton'ın, Ferdi Kadıoğlu için dev bir transfer teklifi yaptığı belirtildi.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’a çalım! Ferdi Kadıoğlu gidiyor Belçikalı yıldız transfer oluyor

İngiliz ekibinin, Ferdi için Fenerbahçe'ye 35 milyon Euro bonservis ücreti önerdiği kaydedildi.