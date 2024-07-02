Beşiktaş'ta Anderson Talisca sesleri yükseliyor! Temaslar başladı

Beşiktaş ayrıldığı günden bu yana eski yıldızı Anderson Talisca'nın yolunu gözlemeye devam ediyor. Al-Nassr ile bu yaz döneminde yolların ayrılacak olması siyah beyazlı yönetimi harekete geçirdi. Satış listesine konan Brezilyalı yıldızın da Beşiktaş'a dönmek istediği öğrenilirken, transferin yakın zamanda biteceği gelen iddialar arasında.

Giriş: 02.07.2024 13:45 Güncelleme: 02.07.2024 13:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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