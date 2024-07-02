02 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Beşiktaş'ta Anderson Talisca sesleri yükseliyor! Temaslar başladı

Beşiktaş ayrıldığı günden bu yana eski yıldızı Anderson Talisca'nın yolunu gözlemeye devam ediyor. Al-Nassr ile bu yaz döneminde yolların ayrılacak olması siyah beyazlı yönetimi harekete geçirdi. Satış listesine konan Brezilyalı yıldızın da Beşiktaş'a dönmek istediği öğrenilirken, transferin yakın zamanda biteceği gelen iddialar arasında.

Giriş: 02.07.2024 13:45 Güncelleme: 02.07.2024 13:46
  • 1
  • 11
Beşiktaş’ta Anderson Talisca sesleri yükseliyor! Temaslar başladı
Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonun ardından yaz transfer döneminde de hareketli günler yaşanıyor...
  • 2
  • 11
Beşiktaş’ta Anderson Talisca sesleri yükseliyor! Temaslar başladı
Süper Lig'in devleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kadrosunu güçlendirmek ve sezona iddialı girmek için yıldız transferlerine başladı.
  • 3
  • 11
Beşiktaş’ta Anderson Talisca sesleri yükseliyor! Temaslar başladı
Gelen son dakika haberlerine göre; bir dönemler Beşiktaş'ta da oynayan Al Nassr'ın yıldız oyuncusu Anderson Talisca gelişmesi yaşanıyor...
  • 4
  • 11
Beşiktaş’ta Anderson Talisca sesleri yükseliyor! Temaslar başladı
Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek için transfer hamlelerini yapmaya Beşiktaş kesenin ağzını açtı.
  • 5
  • 11
Beşiktaş’ta Anderson Talisca sesleri yükseliyor! Temaslar başladı

BEŞİKTAŞ'TAN TALISCA BOMBASI

Giovanni Van Bronckhorst'u takımın başına getiren ve transferleri açıklamaya başlayan yönetim, Hollandalı hocanın onayını alarak Talisca ile görüşmelere başladı.