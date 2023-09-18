18 Eylül 2023, Pazartesi
Galatasaray Şampiyonlar Ligi grubunu kaçıncı sırada tamamlar? Eski yıldızdan flaş tahmin
Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ilk maçına çarşamba günü Kopenhag karşısında çıkacak. Kritik mücadele öncesi sarı-kırmızılılar son hazırlıklarını tamamlarken, Galatasaray'ın gruptaki rakibi Bayern Münih ve Manchester United'da bir dönem forma giyen İngiliz futbolcu Owen Hargreaves gruptaki sıralama ile ilgili bir tahminde bulundu.
Giriş Tarihi: 18.09.2023 12:29 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023 12:34
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