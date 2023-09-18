Galatasaray Şampiyonlar Ligi grubunu kaçıncı sırada tamamlar? Eski yıldızdan flaş tahmin

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ilk maçına çarşamba günü Kopenhag karşısında çıkacak. Kritik mücadele öncesi sarı-kırmızılılar son hazırlıklarını tamamlarken, Galatasaray'ın gruptaki rakibi Bayern Münih ve Manchester United'da bir dönem forma giyen İngiliz futbolcu Owen Hargreaves gruptaki sıralama ile ilgili bir tahminde bulundu.