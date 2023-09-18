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Haberler Galeri Galatasaray Şampiyonlar Ligi grubunu kaçıncı sırada tamamlar? Eski yıldızdan flaş tahmin

Galatasaray Şampiyonlar Ligi grubunu kaçıncı sırada tamamlar? Eski yıldızdan flaş tahmin

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ilk maçına çarşamba günü Kopenhag karşısında çıkacak. Kritik mücadele öncesi sarı-kırmızılılar son hazırlıklarını tamamlarken, Galatasaray'ın gruptaki rakibi Bayern Münih ve Manchester United'da bir dönem forma giyen İngiliz futbolcu Owen Hargreaves gruptaki sıralama ile ilgili bir tahminde bulundu.

Giriş Tarihi: 18.09.2023 12:29 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023 12:34
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Galatasaray Şampiyonlar Ligi grubunu kaçıncı sırada tamamlar? Eski yıldızdan flaş tahmin

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor'u ağırladı.

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Galatasaray Şampiyonlar Ligi grubunu kaçıncı sırada tamamlar? Eski yıldızdan flaş tahmin

Sarı-kırmızılılar, rakibini Kerem Aktürkoğlu'nun iki, Abdülkerim ve Icardi'nin golleriyle 4-2 mağlup etti.

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Galatasaray Şampiyonlar Ligi grubunu kaçıncı sırada tamamlar? Eski yıldızdan flaş tahmin

Haftayı 10 puanla 2. sırada kapatan Cimbom'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi.

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Galatasaray Şampiyonlar Ligi grubunu kaçıncı sırada tamamlar? Eski yıldızdan flaş tahmin

Galatasaray, Devler Ligi'nde Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'la birlikte A Grubu'nda yer alıyor.

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Galatasaray Şampiyonlar Ligi grubunu kaçıncı sırada tamamlar? Eski yıldızdan flaş tahmin

Cimbom, gruptaki ilk maçını evinde Kopenhag'la oynayacak.