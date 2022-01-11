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Haberler Galeri Futbol dünyasını yasa boğan ölümlü kazalar! Samsun'dan Sevilla'ya Medellin'den Manş Denizi'ne...

Futbol dünyasını yasa boğan ölümlü kazalar! Samsun'dan Sevilla'ya Medellin'den Manş Denizi'ne...

Konyaspor'un başarılı oyuncusu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti. Genç oyuncunun acı kaybı Türk futbolunu derinden etkiledi. Çalık hayatını kaybettiği kaza futbol dünyasındaki ölümlü kazaları akıllara getirdi. Samsunspor kafilesinin yaptığı kazadan, Sala'nın bulunduğu uçağın düşmesine kadar birçok kaza acıyla son bulmuştu.

Giriş Tarihi: 11.01.2022 14:00 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 14:00
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Futbol dünyasını yasa boğan ölümlü kazalar! Samsun’dan Sevilla’ya Medellin’den Manş Denizi’ne...

Ankara-Niğde otoyolunda seyir halindeyken kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren milli oyuncu Ahmet Çalık, futbol dünyasını yasa boğdu. 28 yaşındaki Konyaspor oyuncusu Ahmet Çalık, futbol dünyasında kaza sonucu yaşamını yitiren isimleri akıllara getirdi.

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Futbol dünyasını yasa boğan ölümlü kazalar! Samsun’dan Sevilla’ya Medellin’den Manş Denizi’ne...

Futbol dünyasında daha önce de buna benzer birçok kaza yaşandı.

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Futbol dünyasını yasa boğan ölümlü kazalar! Samsun’dan Sevilla’ya Medellin’den Manş Denizi’ne...

Samsunspor, Brezilya ekibi Chapecoense, İngiltere takımı Manchester United, İtalya temsilcisi Torino ve Zambiya Milli Takımı'nın teknik ekibi ile futbolcularının yanı sıra Alanyasporlu Josef Sural, Denizlisporlu Doğan Seyfi Atlı, İspanyol Jose Antonio Reyes ve Arjantinli Emiliano Sala, benzer kazalarda hayatını kaybederek büyük acılara neden oldu.

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Futbol dünyasını yasa boğan ölümlü kazalar! Samsun’dan Sevilla’ya Medellin’den Manş Denizi’ne...

Çek futbolcu Josef Sural, Nisan 2019'da Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu oyuncuları taşıyan özel minibüsün devrildiği kazadan sağ kurtulamadı.

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Futbol dünyasını yasa boğan ölümlü kazalar! Samsun’dan Sevilla’ya Medellin’den Manş Denizi’ne...

Kaza yapan minibüsteki 7 futbolcu arasında yer alan Sural, kaldırıldığı hastanede hayata veda etti.