11 Ocak 2022, Salı
Futbol dünyasını yasa boğan ölümlü kazalar! Samsun'dan Sevilla'ya Medellin'den Manş Denizi'ne...
Konyaspor'un başarılı oyuncusu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti. Genç oyuncunun acı kaybı Türk futbolunu derinden etkiledi. Çalık hayatını kaybettiği kaza futbol dünyasındaki ölümlü kazaları akıllara getirdi. Samsunspor kafilesinin yaptığı kazadan, Sala'nın bulunduğu uçağın düşmesine kadar birçok kaza acıyla son bulmuştu.
Giriş Tarihi: 11.01.2022 14:00 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 14:00
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14