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Konyaspor Göztepe maçı özeti ve goller! Süper Lig 19. haftada kıran kırana geçen mücadele

Konyaspor Göztepe maçı özeti ve goller | Süper Lig'in 19. haftası nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Ligin flaş ekibi İttifak Holding Konyaspor sahasında, İzmir ekibi Göztepe'yi konuk etti. Kıran kırana geçen karşılaşmayı misafir ekip Göztepe 3-2 kazanmasını bildi. İşte izleyenlerden tam not alan karşılamanın ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 16.01.2021 16:43 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 16:45
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Konyaspor Göztepe maçı özeti ve goller! Süper Lig 19. haftada kıran kırana geçen mücadele

Süper Lig'in 19. haftasında Konya'da oynanan mücadele, haftaya damgasını vurdu. İttifak Holding Konyaspor, sahasında konuk ettiği Göztepe'ye 3-2 mağlup oldu.

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Konyaspor Göztepe maçı özeti ve goller! Süper Lig 19. haftada kıran kırana geçen mücadele

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 yendi.

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Konyaspor Göztepe maçı özeti ve goller! Süper Lig 19. haftada kıran kırana geçen mücadele

53. dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahasına yakın noktadan çektiği sert şutta top kaleci İrfan Can Eğribayat'ın kucağında kaldı.

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Konyaspor Göztepe maçı özeti ve goller! Süper Lig 19. haftada kıran kırana geçen mücadele

55. dakikada ev sahibi ekip farkı bire indirdi. Bytyqi'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda, top direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-2.

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Konyaspor Göztepe maçı özeti ve goller! Süper Lig 19. haftada kıran kırana geçen mücadele

58. dakikada konuk ekip farkı tekrar 2'ye çıkardı. Halil Akbunar, sağ kanattan getirdiği topu ceza sahası içinde Zulj ile buluşturdu. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3.