Konyaspor Göztepe maçı özeti ve goller! Süper Lig 19. haftada kıran kırana geçen mücadele

Konyaspor Göztepe maçı özeti ve goller | Süper Lig'in 19. haftası nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Ligin flaş ekibi İttifak Holding Konyaspor sahasında, İzmir ekibi Göztepe'yi konuk etti. Kıran kırana geçen karşılaşmayı misafir ekip Göztepe 3-2 kazanmasını bildi. İşte izleyenlerden tam not alan karşılamanın ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 16.01.2021 16:43 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 16:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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