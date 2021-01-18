Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe haberleri bugün | Mesut Özil'den sonra bir bomba daha!

Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe haberleri bugün | Devre arası transfer döneminin en hareketli takımı olması beklenen Fenerbahçe'de, transfer haberleri arka arkaya geliyor. Mesut Özil transferiyle, dünyada ses getiren Fenerbahçe'den bir bomba daha. Sarı lacivertli kulüp, dünya yıldızı bir ismin daha peşine düştü.

Giriş Tarihi: 18.01.2021 10:01 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 10:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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