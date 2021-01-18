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Haberler Galeri Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe haberleri bugün | Mesut Özil'den sonra bir bomba daha!

Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe haberleri bugün | Mesut Özil'den sonra bir bomba daha!

Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe haberleri bugün | Devre arası transfer döneminin en hareketli takımı olması beklenen Fenerbahçe'de, transfer haberleri arka arkaya geliyor. Mesut Özil transferiyle, dünyada ses getiren Fenerbahçe'den bir bomba daha. Sarı lacivertli kulüp, dünya yıldızı bir ismin daha peşine düştü.

Giriş Tarihi: 18.01.2021 10:01 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 10:13
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Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe haberleri bugün | Mesut Özil'den sonra bir bomba daha!

Mesut Özil'i kadrosuna katan Fenerbahçe için İspanyol basınından çok ilginç bir iddia ortaya atıldı.

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Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe haberleri bugün | Mesut Özil'den sonra bir bomba daha!
Habere göre Fenerbahçe, Real Madrid'deki performansı ciddi şekilde sorgulanan Eden Hazard'ı 6 aylığına kiralamak istiyor.
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Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe haberleri bugün | Mesut Özil'den sonra bir bomba daha!
Fenerbahçe'nin Real Madrid'in Belçikalı yıldızı Eden Hazard'ı transfer etmek istediği belirtildi.
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Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe haberleri bugün | Mesut Özil'den sonra bir bomba daha!

İspanyol Diario Sport'un haberine göre Sarı Lacivertliler, Real Madrid'deki performansı ciddi şekilde sorgulanan Eden Hazard için dünya devine 6 aylık kiralama teklifi yapacak.

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Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe haberleri bugün | Mesut Özil'den sonra bir bomba daha!
Real Madrid'in ise oyuncusunu başka bir takıma satmak ya da kiralamak gibi bir hedefinin olmadığı yazıldı.