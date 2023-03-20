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Alanyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası olay sözler! Kırmızı kart ve iptal edilen gol...
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'u 3-1 mağlup ederken, usta yazarlar bu zorlu karşılaşmayı değerlendirdi. Usta isimler maçın analizini yaparken, Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar, kırmızı kart pozisyonu ve iptal edilen gol ile ilgili olay ifadeler kullandı.
Giriş Tarihi: 20.03.2023 10:48Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 10:48