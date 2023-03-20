Alanyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası olay sözler! Kırmızı kart ve iptal edilen gol...

Maçın tamamında isteyen, zorlayan ve pozisyonlara giren oyuncu oldu. Attığı iki penaltı golünün yanında yarattığı pozisyonlarla Fenerbahçe için hayati önemdeki bu maçta muazzam bir dönüş gerçekleştirdi. Fenerbahçe, takım olarak oyuna hakim, ne yaptığını bilen bir takım. Bu maçta da çok erken geriye düşmesine rağmen oyun içerisinde sakin kalmayı başardılar. Ön plana çıkan Emre ve Valencia'nın yanında İsmail, Ferdi ve Osayi ile Alanya'dan 3 puanla dönme adına büyük bir irade ortaya koydular.