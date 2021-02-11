Konyaspor Beşiktaş maçı A Spor canlı izle | 2021 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?

Konyaspor Beşiktaş maçı A Spor canlı izle | 2021 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig'in 24. haftasında kendi evinde İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yenen Beşiktaş, rakibiyle Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya geliyor. Bu kritik karşılaşmada Sergen Yalçın, ilk 11'ine son şeklini verdi. Ev sahibi Konyaspor ise, İsmail Kartal ile yolları ayırdıktan sonra takımın başına İlhan Palut'u geçirdi. Palut ilk maçında tur biletini kapmak istiyor. İşte nefes kesen maçın tüm detayları...

Giriş Tarihi: 11.02.2021 09:49 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021 09:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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