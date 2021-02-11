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Haberler Galeri Konyaspor Beşiktaş maçı A Spor canlı izle | 2021 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?

Konyaspor Beşiktaş maçı A Spor canlı izle | 2021 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?

Konyaspor Beşiktaş maçı A Spor canlı izle | 2021 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig'in 24. haftasında kendi evinde İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yenen Beşiktaş, rakibiyle Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya geliyor. Bu kritik karşılaşmada Sergen Yalçın, ilk 11'ine son şeklini verdi. Ev sahibi Konyaspor ise, İsmail Kartal ile yolları ayırdıktan sonra takımın başına İlhan Palut'u geçirdi. Palut ilk maçında tur biletini kapmak istiyor. İşte nefes kesen maçın tüm detayları...

Giriş Tarihi: 11.02.2021 09:49 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021 09:49
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Konyaspor Beşiktaş maçı A Spor canlı izle | 2021 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmada rakibine üstünlük sağlayacak ekip adını yarı finale yazdıracak. Siyah-beyazlı takım, son 16 turunda Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. İttifak Holding Konyaspor ise Gaziantep'i 2-1 yenerek tur atlamayı başardı. Beşiktaş, kupada son olarak 2017-2018 sezonunda yarı final oynamıştı.
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Konyaspor Beşiktaş maçı A Spor canlı izle | 2021 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?

Devre arası transfer döneminde kiralık olarak Beşiktaş'a geri dönen Cenk Tosun, Konyaspor maçının kadrosuna alındı.

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Konyaspor Beşiktaş maçı A Spor canlı izle | 2021 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?

Siyah-beyazlı ekiple kiralık olarak anlaşan Cenk Tosun, Süper Lig'de oynanan Konyaspor maçını tribünden izlemişti.

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Konyaspor Beşiktaş maçı A Spor canlı izle | 2021 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?

İngiltere'den gelen ve deneyimli golcü, karantina sürecini tamamlamış ve takımla çalışmalara başlamıştı.

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Konyaspor Beşiktaş maçı A Spor canlı izle | 2021 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?

29 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile oynayacağı çeyrek final mücadelesinin kadrosuna alındı. Cenk'in bu maçta ikinci yarıda forma giymesi bekleniyor.

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