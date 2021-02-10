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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Galatasaray Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2021 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman? Galatasaray Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2021 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman? Galatasaray Alanyaspor maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Tek maç usülüyle yapılan karşılaşmalar sonucunda kazanan takım bir üst tura çıkacak. Organizasyonda en çok kupa kaldıran takım olan Galatasaray, çeyrek finalde Alanyaspor'u konuk edecek. Peki, Galatasaray Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2021 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman? İşte karşılaşmanın ayrıntıları... Giriş Tarihi: 10.02.2021 11:10 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 11:10
Galatasaray Alanyaspor maçı saat kaçta başlayacak? Son olarak ligde Fenerbahçe ile derbi maçına çıkan ve galibiyetle ayrılan Galatasaray, geçen sezon finale kadar yükselme başarısı gösteren ve Trabzonspor'a yenilerek kupayı kaybeden Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Peki, Galatasaray Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2021 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray Alanyaspor ZTK çeyrek final maçı bugün saat 20.45'te başlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneyeceği karşılaşma A Spor kanalından canlı yayınlanacak.
TEK MAÇ USÜLÜ YAPILACAK
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, yarı finale yükselecek.
EN FAZLA ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN TAKIM
Toplam 18 kezle organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip olan Galatasaray, kupaya bu sezon 5. turdan dahil oldu. Sarı-kırmızılı takım, Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0'lık skorla eleyerek son 16 turuna yükseldi. Bu turda Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile eşleşen Galatasaray, deplasmanda normal süresi 0-0, uzatmaları 1-1 biten maçta seri penaltı atışlarını 7-6 alarak çeyrek finalist oldu.
Aytemiz Alanyaspor ise 5. turda TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'u 5-1 yenerek son 16 turuna kaldı. Bu turda Süper Lig temsilcilerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşan Akdeniz temsilcisi, rakibini 4-1'lik skorla kupa dışına itti ve çeyrek finale adını yazdırdı.