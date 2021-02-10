Galatasaray Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2021 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman?

Galatasaray Alanyaspor maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Tek maç usülüyle yapılan karşılaşmalar sonucunda kazanan takım bir üst tura çıkacak. Organizasyonda en çok kupa kaldıran takım olan Galatasaray, çeyrek finalde Alanyaspor'u konuk edecek. Peki, Galatasaray Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2021 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 10.02.2021 11:10 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 11:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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