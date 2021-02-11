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Haberler Galeri Fenerbahçe haberleri son dakika | Erol Bulut'tan flaş karar! Mesut Özil ilk 11'de başlıyor

Fenerbahçe haberleri son dakika | Erol Bulut'tan flaş karar! Mesut Özil ilk 11'de başlıyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Ligde ve kupada üst üste yenilgiler alan Fenerbahçe'de işler karıştı. Yönetim, krizden çıkmak için Bulut'a ikazlarda bulundu. Tecrübeli hoca, Başakşehir maçında 70 dakika sahada kalan Özil için kararını verdi.

Giriş Tarihi: 11.02.2021 11:29 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021 11:29
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Fenerbahçe haberleri son dakika | Erol Bulut'tan flaş karar! Mesut Özil ilk 11'de başlıyor

Dünyaca ünlü yıldız, Hatayspor maçında 77. dakikada oyuna dahil olurken, Galatasaray derbisinde 63. dakikada sahaya girmişti.

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Fenerbahçe haberleri son dakika | Erol Bulut'tan flaş karar! Mesut Özil ilk 11'de başlıyor

Mesut Özil'in kupadaki Başakşehir maçına ilk 11'de başlaması beklenirken, Erol Bulut öğrencisini yine yedek soyundurdu. 32 yaşındaki oyuncu, ikinci yarının başına oyuna dahil oldu.

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Fenerbahçe haberleri son dakika | Erol Bulut'tan flaş karar! Mesut Özil ilk 11'de başlıyor

Mesut, uzatmalarla birlikte 75 dakikadan fazla sahada kaldı, sadece hücumdaki etkinliği ile değil savunmaya yardımı ve mücadelesiyle de takdir topladı. Mesut Özil, Erol Bulut'a artık ilk 11 için hazır olduğu mesajını net bir şekilde verdi.

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Fenerbahçe haberleri son dakika | Erol Bulut'tan flaş karar! Mesut Özil ilk 11'de başlıyor

ÖZEL OLARAK HAZIRLANACAK

Tecrübeli orta saha oyuncusunun, cumartesi günü Karagümrük ile oynanacak maçta ilk kez 11'de olmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

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Fenerbahçe haberleri son dakika | Erol Bulut'tan flaş karar! Mesut Özil ilk 11'de başlıyor

Ayrıca yönetim kanadı da Mesut'un bir an önce takımın iskelet kadrosuna monte edilmesini istiyor. Dünyaca ünlü yıldızın, saha içinde yaşanan krizin çözülmesinde kilit bir rol üstleneceği görüşü hakim.