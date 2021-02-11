Fenerbahçe haberleri son dakika | Erol Bulut'tan flaş karar! Mesut Özil ilk 11'de başlıyor

Mesut, uzatmalarla birlikte 75 dakikadan fazla sahada kaldı, sadece hücumdaki etkinliği ile değil savunmaya yardımı ve mücadelesiyle de takdir topladı. Mesut Özil, Erol Bulut'a artık ilk 11 için hazır olduğu mesajını net bir şekilde verdi.