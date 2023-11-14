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Galatasaray'da Ndombele yerine 5 aday! Yıldız isimler listede

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de Hatayspor yenilgisiyle 3 puanı ve liderliği bırakan Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. Orta sahaya yaptığı Ndombele transferi tutmayan sarı-kırmızılı ekip devre arası Fransız futbolcu ile yollarını ayırmanın planlarını yaparken, yerine transfer etmek istediği isimleri de belirledi. İşte Galatasaray'ın orta saha transfer listesi...

Giriş Tarihi: 14.11.2023 16:00
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Galatasaray’da Ndombele yerine 5 aday! Yıldız isimler listede

Süper Lig devlerinden Galatasaray geçen sezon yaşanılan şampiyonluğun ardından yeni sezona da mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı.

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Galatasaray’da Ndombele yerine 5 aday! Yıldız isimler listede

Cimbom gerek Süper Lig'de gerek Avrupa'da başarılı olabilmek adına iddialı bir kadro kurabilmek için kolları sıvadı.

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Galatasaray’da Ndombele yerine 5 aday! Yıldız isimler listede

Bu anlamda sarı-kırmızılılar pek çok yıldızı kadrosuna dahil etmeyi başardı.

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Galatasaray’da Ndombele yerine 5 aday! Yıldız isimler listede

Galatasaray'da yapılan transferler büyük ses getirirken bazı transferler de eleştiri konusu haline geldi.

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Galatasaray’da Ndombele yerine 5 aday! Yıldız isimler listede

Bu oyunculardan birisi de Tanguy Ndombele.