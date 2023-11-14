Galatasaray'da Ndombele yerine 5 aday! Yıldız isimler listede

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de Hatayspor yenilgisiyle 3 puanı ve liderliği bırakan Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. Orta sahaya yaptığı Ndombele transferi tutmayan sarı-kırmızılı ekip devre arası Fransız futbolcu ile yollarını ayırmanın planlarını yaparken, yerine transfer etmek istediği isimleri de belirledi. İşte Galatasaray'ın orta saha transfer listesi...