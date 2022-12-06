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Haberler Galeri Fas'ın çeyrek final coşkusu! Penaltılar öncesi Fatiha okudular: Filistin bayrağı ve secde ile kutladılar

Fas'ın çeyrek final coşkusu! Penaltılar öncesi Fatiha okudular: Filistin bayrağı ve secde ile kutladılar

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda, İspanya'yı penaltılarla eleyerek tarih yazan Fas Milli Takımı, atışlar öncesinde Fatiha suresini okudu. Sahadan zaferle ayrılan Faslı futbolcular, Filistin bayrakları ile sevindi. Oyuncuların şükür secdesi ettiği ve sure okuduğu anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 06.12.2022 22:04 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 22:15
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Fas’ın çeyrek final coşkusu! Penaltılar öncesi Fatiha okudular: Filistin bayrağı ve secde ile kutladılar

2022 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Fas ile İspanya, Education City Stadı'nda karşı karşıya geldi.

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Fas’ın çeyrek final coşkusu! Penaltılar öncesi Fatiha okudular: Filistin bayrağı ve secde ile kutladılar

Arjantinli hakem Fernando Rapallini'nin düdük çaldığı karşılaşmanın normal süresi 0-0 sona erdi. 15'er dakikalık iki uzatma bölümünde de gol sesi çıkmayınca çeyrek finalisti belirlemek için seri penaltı atışlarına geçildi.

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Fas’ın çeyrek final coşkusu! Penaltılar öncesi Fatiha okudular: Filistin bayrağı ve secde ile kutladılar

Fas'ta Sabiri, Ziyech ve Hakimi, penaltıları gole çevirirken; Benoun ise penaltıyı kaçırdı.

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Fas’ın çeyrek final coşkusu! Penaltılar öncesi Fatiha okudular: Filistin bayrağı ve secde ile kutladılar

İspanya'da ise ilk 3 penaltıyı kullanan Sarabia, Soler ve Busquets, penaltıyı kaçırınca Fas, çeyrek finale adını yazdırdı.

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Fas’ın çeyrek final coşkusu! Penaltılar öncesi Fatiha okudular: Filistin bayrağı ve secde ile kutladılar

PENALTILAR ÖNCESİ FATİHA OKUDULAR

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda, İspanya'yı penaltılarla eleyerek tarih yazan Fas Milli Takımı, atışlar öncesinde Fatiha suresini okudu.