Kasımpaşa maçı sonrası Fenerbahçeli yıldızla ilgili şok sözler: Tereddütlerim artıyor
Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa'nın konuğu olan Fenerbahçe, rakibinin 10 kişi kalmasına rağmen üstünlüğünü koruyamayarak karşılaşmadan 1-1'lik skorla berabere ayrıldı. Maçın ardından sarı-kırmızılı ekiple puan farkının daha da açılması tehlikesiyle karşı karşıya kalan sarı-lacivertlilerde spor yazarları hem teknik direktör Tedesco'ya hem de bazı yıldız isimlere eleştiriler yöneltti. İşte o yazılar...
