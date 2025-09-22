22 Eylül 2025, Pazartesi

Kasımpaşa maçı sonrası Fenerbahçeli yıldızla ilgili şok sözler: Tereddütlerim artıyor

Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa'nın konuğu olan Fenerbahçe, rakibinin 10 kişi kalmasına rağmen üstünlüğünü koruyamayarak karşılaşmadan 1-1'lik skorla berabere ayrıldı. Maçın ardından sarı-kırmızılı ekiple puan farkının daha da açılması tehlikesiyle karşı karşıya kalan sarı-lacivertlilerde spor yazarları hem teknik direktör Tedesco'ya hem de bazı yıldız isimlere eleştiriler yöneltti. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 22.09.2025 09:17 Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 09:17
GÜRCAN BİLGİÇ - HOCAYA EKSİ PUAN
Fenerbahçe, kendi bitmeyen dinamikleri içinde müthiş bir gün geçirdi. Sadettin Saran'ın çok az farkla seçimi, kazanmasının ardından futbol takımının 10 kişi kalan rakibi karşısında etkisiz oynaması.
Yeni bir dönem derken eski sorunların daha da büyüyerek sıralı problemler haline gelmesi kaçınılmaz.

Sadettin Saran, 2016'da mahkeme kararıyla tekrar üyelik haklarına kavuştuktan sonra girdiği ilk seçimi kazanarak F.Bahçe tarihindeki yerini aldı. Sadece futbol değil, tüm spor branşlarının pazarlanması konusunda etkin bir isim. Türkiye'de bu işin 1 numarası. F.Bahçe'nin şampiyonsuzluk dönemindeki tepkisini iyi sezip yola çıktı. Az farkla da olsa kazanmayı başardı. Şimdi önünde çok zorlu bir dönem var.

Sadece maddi olarak değil, 1800 çalışanıyla dev bir şirket haline gelen F.Bahçe'yi doğru yönetmesi de gerekiyor. İddialı konuştu ve taraftarın beklentilerini de karşılamak gibi bir sorumluluk aldı üstüne. Ali Koç'un kendisine olan güveni özellikle 40 yaş altı üyelerin tepkisiyle beklenmedik bir seçim yenilgisi getirdi. Çok önemli detay var. 60 bin kongre üyesinin 12 binin oyunu alıp 'tam yetkiliyim' demek ince bir çizgide yürümekle aynı. Ali Koç da seçilse böyle olacaktı.
Bundan sonra tabela konuşacak.
'Galip' yazıyorsan sıkıntıları aşarlar, işler iyi gitmezse haziranda bir kongre daha olur.

Kasımpaşa'daki maç F.Bahçe açısından amatör görüntüdeydi.
Eksik rakibinin oyuna hükmetmesine izin verip eski günlerdeki gibi erken gelen golün üstüne yatmaya çalıştılar.
Kasımpaşa'nın doğru oyunu, 30'dan itibaren gol sinyalini veriyordu zaten.
Bu puan kaybı Tedesco için ciddi bir eksi puan.

EMRE BOL - HAYIRLISI OLSUN
Seçim telaşından Kasımpaşa mücadelesine konsantre olamadık. Oysa Galatasaray'la puan farkı 4 olmuş. Artık daha fazla açılmamalı. Tedesco bu kez farklı bir şeyler denedi. En-Nesyri'yi kesip en öne Talisca onun arkasına Asensio'yu koydu.
Geçen hafta söyledim; ön alanda Kerem'le verkaç yapabilecek bir oyuncuya ihtiyaç var. Bu yapabilecek ismin Asensio olduğunu düşünüyorum.

Zira Kerem'in içeri bindirmelerinde bir istasyona ihtiyacı var.
Galatasarayda iken İcardi'yle bunu çokca yapıyordu.
Talisca'yla ilgili tereddütlerim her geçen hafta artıyor. Hala istenilen fiziki kalitede değil. Toparlanana kadar ya kesilmeli ya da sonradan girmeli.
Kasımpaşa 10 kişi kaldıktan sonra sahaya bakıyorum; hiç fark yok!

Hatta Kasımpaşa takımı bu dakikalarda Fenerbahçe'den daha iyi göründü. İşte esas sıkıntı burada. 10 kişi takımdan gol yiyebilirsin ama bu kadar pozisyon vermezsin.
Bu puan kaybının neler kaybettireceğini önümüzdeki dönemde daha iyi göreceğiz.
Gereksiz seçim gündemi acaba nelere mal olacak?

MUSTAFA ÇULCU - HAKEMLERİ KUTLUYORUM
Fenerbahçe Alanya karşısında zorunlu oynatamadığı 5 yeni isimle sahadaydı. İsmail ve Fred ön libero 4-2–4 gibi oynuyor. İlk yarının en etkili oyuncusu ve golde çok kıymetli asisti yapan Kerem solda İrfan Can sağda ortada Talisca- Asensio ile zaman zaman yan yana dörtlü, zaman zaman arkalı önlü oynuyorlar. Golü çok erken buldular ama sonrasında üretemediler.
Kasımpaşa oyun hafızası olan moralli bir takım. Yedikleri golün şokunu çabuk attılar oyuna ortak oldular. Rakip 10 kişi kaldı ama Fenerbahçe vites yükseltemiyor tempo yapamıyor.

Oğuzhan Çakır oyunu kesmemeye avantajlara özen göstererek oyuna tempo katmaya çalıştı. Cafu'nun kayarak geldiği pozisyonda Skriniar'a toptan hemen sonra yaptığı çift ayakla acımasızlık gaddarlık içeren şiddetli hareketine hakem önce sarı gösterdi. Doğru bir VAR müdahalesi geldi OFR'de izledi. Sarı iptal, doğru kararla kırmızı kart çıktı. Pozisyonu izledikten sonra Skriniar'a da sarı kart göstermeliydi.
45+2'de Winck-Asensio pozisyonunda Kasımpaşa penaltı bekledi. Devam kararı doğru. Hakeme itiraz eden Winck ve Şota'ya çıkan sarılar doğru.

53'de oyunun durduğu bir sırada Oosterwolde'nin kendini yere bırakması Oscar ödülüne layık(!) Evet, hakemlerimiz tecrübesiz ve formsuz lakin oyuncuların da hakemlere hiç yardımcı olmadıkları ortada. 66'da İrfan Can-Baldursson pozisyonunda Fenerbahçe penaltı bekledi, devam kararı doğru.
Bu sert hakemlik eleştiri ikliminde bazı kart hatalarına rağmen Oğuzhan Çakır'ı ve VAR hakemi Volkan Bayarslan'ı gösterdikleri başarılı performanslarından dolayı kutluyorum.

AHMET ÇAKAR - FENERBAHÇE'Yİ BÜYÜK KAOS BEKLİYOR
Fenerbahçe her geçen hafta şampiyonluk yarışından biraz daha uzaklaşıyor. Üstelik dün geceki tablo korkunç. Neredeyse bir devre bir kişi fazla oynamasına, maçın başında golü de bulmasına rağmen ikinci yarıda çok net ancak amatör takımların yapacağı bir markaj hatasıyla golü yiyip puanı verdiler.

Daha vahim tablo şu; tüm maç boyunca Fenerbahçe'nin 'ah-vah' dedirtecek gol pozisyonu neredeyse yok. Oyunun hemen başında İrfan Can'ın ortası Kerem'in de Asensio'nun önüne bıraktığı top gol oldu, fakat ondan sonra Fenerbahçe hiçbir şey oynamadı. Fenerbahçe yavaş oynuyor, pas üstüne pas yapıyor ama pozisyon üretebiliyorlar mı kesinlikle hayır... Üstelik fevkalade bir hakem, iyi niyetli bir rakibe rağmen iki puan daha kaybedip, büyük sıkıntıya girdiler.

Gelelim seçime; 7 yıllık başarısız başkan, kaybetti ve Sadettin Saran yeni başkan oldu. Asıl kaos şimdi başlıyor. TFF, UEFA, FIFA talimatları çok açık. Direkt ya da dolaylı bahis işiyle uğraşan kişi futbol kulüplerinde görev alamaz. Dolayısıyla başkan hiç olamaz. Sadettin Bey devredecek diyorlar ama bahis aracı kurumu bakkal dükkanı değil.

Devrettim demekle olmuyor. Üstelik TFF kendisine üç yıla kadar ceza vermek durumunda. Düşünebiliyor musunuz olan camiaya oluyor. "Başarısız başkandan kurtulduk, şimdi yine büyük bir kaos bizi bekliyor" diyorlar.