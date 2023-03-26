Ermenistan Türkiye maçı! Güne damgasını vuran sözler: Artık şansı yok
Türkiye, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında 1-0 geriye düşmesine rağmen Ermenistan'ı deplasmanda Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Spor yazarları kritik bir öneme sahip bu maçla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Özellik A Spor yorumcusu Erman Toroğlu'nun sözleri güne damgasını vurdu.
Giriş Tarihi: 26.03.2023
11:21 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023
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Türkiye, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında 1-0 geriye düşmesine rağmen Ermenistan'ı deplasmanda Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. SABAH Spor yazarları Gürcan Bilgiç, Levent Tüzemen, Fatih Doğan ve Ömer Üründül'ün gündeminde teknik direktör Stefan Kuntz'un üçlü savunma ve oyuncu tercihleri vardı. Usta kalemlerden Levent Tüzemen, Alman teknik adam ve Hamit Altıntop için çarpıcı ifadeler kullanırken, Gürcan Bilgiç ise A Milli Takım forması giyen o ismi "Zayıf halka" olarak nitelendirdi. İşte son dakika haberinin detayları...
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FATİH DOĞAN - OYUN GÖLGEDE KALMASIN
İlk maçta deplasmanda Ermenistan'ı yenmek iyi bir başlangıç... Oyundan ziyade kazanmayı önceleyen stratejik bir maçtı. Ancak Hırvatistan maçı öncesi beklentilerin altında kalan oyunu, galibiyetin gölgesinde bırakmamak ve dersler çıkarmak gerek. Öncelikle futbolcu grubu, form durumlarıyla son dönemde gördüğüm en hazır milli takımdı. Ancak bu formun sahaya yansıdığı söylenemez. Bunda tercih edilen sistemin ve dizilişin bence etkisi var.
Üçlü savunmaya karşı değilim. Ancak üçlü oynamak sürekli alışkanlık ister. Kuntz; Çağlar, Ozan, Merih ve Cenk'in sürekli yerlerini değiştiriyor. Bu tür rotasyonlar Ermenistan maçında zorlanmayabilir ama Hırvatistan gibi iyi seviyedeki rakipler karşısında sıkıntı doğurabilir. 3-4-3'te göbekte Hakan ve Orkun'u birlikte oynatıp ikisinden birine 6 numara misyonu yüklemek birinin hücum gücünü feda etmek anlamına geliyor.
Çözüm; Hakan ve Orkun'u oynatıp arkalarına Salih veya İsmail gibi süpürücü bir 6 ile başlaması daha verimli olur. Düşünün Avrupa'nın en formada 5 orta sahasından biri Hakan ve 87. dakikada 0 isabetli şutla oynuyor. Orkun 6 numarayı giyip golünü de atıyor. Kuntz, 4'lüye dönmez ve 6 numaraya Salih, İsmail ya da başka bir oyuncu koyup onun önüne Hakan ve Orkun'u koysa daha çok pozisyon ve gol üretebilirdik. Mert, Ferdi, Enes, Orkun ve Kerem'in öne çıktığını söyleyebilirim. Takımlarından yüksek formda gelen oyuncularımızın sistem ve tercihler nedeniyle yapabileceklerinin altında kaldığına inanıyorum. Umarım Bursa'da Hırvatistan karşısında kalitelerini daha iyi gösterirler.
ÖMER ÜRÜNDÜL - ALIŞIK OLMADIĞIMIZ ÜÇLÜ DEFANS UYGULANIR MI?
Ermenistan, üst düzey fizik kondisyona sahip, çok sert oynayarak rakibi bozan bir takım. Böyle bir ekibe karşı bir de skor dezavantajına düşünce işler zorlaştı. Mecburen riskli oynuyor, üretkenlik sağlayamıyorduk. Üstelik Ermenistan hücum planlarında da önemli gelişme sağlamış. Bu açıdan tehlike çanları çalıyordu. Neyse ki uzaktan attığı goller önemli özelliklerinden biri olan Orkun, devrenin sonlarında skora dengeyi getirdi.