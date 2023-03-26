Ermenistan Türkiye maçı! Güne damgasını vuran sözler: Artık şansı yok

ÖMER ÜRÜNDÜL - ALIŞIK OLMADIĞIMIZ ÜÇLÜ DEFANS UYGULANIR MI?

Ermenistan, üst düzey fizik kondisyona sahip, çok sert oynayarak rakibi bozan bir takım. Böyle bir ekibe karşı bir de skor dezavantajına düşünce işler zorlaştı. Mecburen riskli oynuyor, üretkenlik sağlayamıyorduk. Üstelik Ermenistan hücum planlarında da önemli gelişme sağlamış. Bu açıdan tehlike çanları çalıyordu. Neyse ki uzaktan attığı goller önemli özelliklerinden biri olan Orkun, devrenin sonlarında skora dengeyi getirdi.